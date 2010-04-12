pesikot написав:Через Аляка в 2008 единоразово слили инфу о кризисе. С тех пор Аляк никак не может успокоится. И уже 11 лет никак не может осознать сей факт.
В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта. Половина американской профессуры его предвидела заранее и вела жаркие дебаты по этому поводу с Гриншпаном. Те, кто чувствовал этот кризис, те говорили и о его последствиях для остального мира. Понятно, что и Украину тоже он должен был захлестнуть. Даже Нобелевские премии потом раздавали тем экономистам, кто первым заметил его приближение, определил его причины, характер, масштабы, точную дату наступления и т.п. Почему знали и не встретили во всеоружии? Все смотрели на Гриншпана как на бога. Как вы на нашу Юлю. Он уверял, что даже если кризис и придет, у него есть инструментарий его купировать.
А сейчас каждая недоучка и выскочка, типа вашего Альяка, вешает на себя венок точного предсказателя кризисов. В принципе все мы и без альяков знаем, что кризисы периодически случаются. Ваш многобуквенный объявляет его каждую неделю. Но что-то пока не складывается. Но вот если лет через десять вдруг случится этот кризис, он тоже повесит на себя лавры предсказателя. А что, даром что ли каждый божий день, кризис, кризис, писец, БП и т.п.... Что касается предсказания кризисов, то мое мнение следующее. Задолго можно увидеть только негативную тенденцию, которая может привести к кризису. Ключевое слово - может. Если ей это позволят и её не исправят. Наступление же кризиса можно точно увидеть уже за несколько месяцев. Когда негативная тенденция развивается уже вовсю и уже не устранима.
Корень всех мировых кризисов – в экономике США. Для того чтобы рос ВВП и сохранялось доминирование государства, они постепенно наращивают ликвидность (увеличивают количество долларов в обороте. – Ред.).
Этому выдающемуся экономисту известно, что в США уже давно идет процесс сокращения ликвидности? Такими высокими темпами, что фед собирается уже тормозить этот процесс … Про крипту это вообще шедеврально. Тогда в чем причина кризиса, если все происходит ровно наоборот? Автор не говорит. Будет и всё! И главное - в каком году и в каком месяце? Автор молчит. Многобуквенный хоть каждый раз указывает - уже в следующем месяце... А что кризис это постоянный спутник капитализма мы знаем уже несколько веков и без него. Но мы хотим сегодня нормально жить. Без ненужной паранойи. И не таскать с собой зонтик зря в ясную погоду. Взять его с собой только в день, когда дождь будет наверняка. И занести накануне домой с проветривания свои перины и подушки, чтоб не намокли.
В первой серии вам обещали сбрасывать с вертолетов. Мы собирались паковать их в мешки. Во второй - по законам жанра Голливуда объемы предназначенных нам денег под силу только океанским балкерам. Готовим фуры и брички. В каждом дворе теперь хранилище придется обрудовать для такого количества дармового баблоса. Но это будет потом. А пока курим. И ждем-с.