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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 412413414415>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 141
1. меньше 27
14%
20
2. 27 - 28.50
50%
70
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:33

  pesikot написав:Через Аляка в 2008 единоразово слили инфу о кризисе. С тех пор Аляк никак не может успокоится. И уже 11 лет никак не может осознать сей факт.


В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта.
Половина американской профессуры его предвидела заранее и вела жаркие дебаты по этому поводу с Гриншпаном. Те, кто чувствовал этот кризис, те говорили и о его последствиях для остального мира. Понятно, что и Украину тоже он должен был захлестнуть. Даже Нобелевские премии потом раздавали тем экономистам, кто первым заметил его приближение, определил его причины, характер, масштабы, точную дату наступления и т.п.
Почему знали и не встретили во всеоружии?
Все смотрели на Гриншпана как на бога. Как вы на нашу Юлю. Он уверял, что даже если кризис и придет, у него есть инструментарий его купировать.

А сейчас каждая недоучка и выскочка, типа вашего Альяка, вешает на себя венок точного предсказателя кризисов. В принципе все мы и без альяков знаем, что кризисы периодически случаются. Ваш многобуквенный объявляет его каждую неделю. Но что-то пока не складывается. Но вот если лет через десять вдруг случится этот кризис, он тоже повесит на себя лавры предсказателя. А что, даром что ли каждый божий день, кризис, кризис, писец, БП и т.п....
Что касается предсказания кризисов, то мое мнение следующее. Задолго можно увидеть только негативную тенденцию, которая может привести к кризису. Ключевое слово - может. Если ей это позволят и её не исправят. Наступление же кризиса можно точно увидеть уже за несколько месяцев. Когда негативная тенденция развивается уже вовсю и уже не устранима.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:47

Re: Валютный рынок в контексте

Во блин...
Даже Либо слегка завелся...
Тута плюс даже без вариантов! :!:
Хотя и так всегда плюсую!
Умничка. :DЗображення
Востаннє редагувалось дарий в Пон 28 січ, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:57

  dima_beleb написав:Капиталисты зарабатывают бабло, а народ мы платим за это!

Становитесь капиталистом - другого выхода нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Будущее будет очень радостное...
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:00

Корень всех мировых кризисов – в экономике США. Для того чтобы рос ВВП и сохранялось доминирование государства, они постепенно наращивают ликвидность (увеличивают количество долларов в обороте. – Ред.).


Этому выдающемуся экономисту известно, что в США уже давно идет процесс сокращения ликвидности? Такими высокими темпами, что фед собирается уже тормозить этот процесс …
Про крипту это вообще шедеврально.
Тогда в чем причина кризиса, если все происходит ровно наоборот?
Автор не говорит.
Будет и всё!
И главное - в каком году и в каком месяце? Автор молчит. Многобуквенный хоть каждый раз указывает - уже в следующем месяце... :lol:
А что кризис это постоянный спутник капитализма мы знаем уже несколько веков и без него.
Но мы хотим сегодня нормально жить. Без ненужной паранойи. И не таскать с собой зонтик зря в ясную погоду. Взять его с собой только в день, когда дождь будет наверняка. И занести накануне домой с проветривания свои перины и подушки, чтоб не намокли. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:02

  somilitark написав: человеку,который кричал про кризис 2008,а сам сидел на грн депо,сейчас тоже кричит о кризисе,поливая грязью всё украинское.....и.....барабанная дрожь....сидит на грндепо,,

откуда такая инфа про грн депо?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:04

  J написав:
  somilitark написав: человеку,который кричал про кризис 2008,а сам сидел на грн депо,сейчас тоже кричит о кризисе,поливая грязью всё украинское.....и.....барабанная дрожь....сидит на грндепо,,

откуда такая инфа про грн депо?


он сам об этом говорит,не скрываясь :mrgreen:
одно другому наверное не мешает :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:06

  Den написав:, И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..

так там выходит если сейчас заплатили налог на прибыль но сразу не вывели,
то при выводе опять налог платить
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта.

Ты нас предупредил ? Если нет ,то и нех писать хню позапрошлогоднюю....
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:14

  Мизантрóп написав:
  Den написав:Будущее будет очень радостное...
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В первой серии вам обещали сбрасывать с вертолетов. Мы собирались паковать их в мешки.
Во второй - по законам жанра Голливуда объемы предназначенных нам денег под силу только океанским балкерам. Готовим фуры и брички. В каждом дворе теперь хранилище придется обрудовать для такого количества дармового баблоса. Но это будет потом. А пока курим. И ждем-с. :lol:
Libo
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