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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 412413414415

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 141
1. меньше 27
14%
20
2. 27 - 28.50
50%
70
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:21

  Den написав:
  холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....
Вот, "аляк" , озвучил свое видение .
Прошу предъявить Ваши аргументы .
Буду очень признателен ...
Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..

Не тіште себе ілюзіями. Цього не станеться, принаймні до того часу, поки існують такі як ви і ще 80% форумчан, а також - не менше 50% населення України - москвоязичні. Без образ, бо це правда. Країна, яка послуговується мовою окупанта-агресора-вбивці, є і залишатиметься колоніальним утворенням, бо "чия мова, того і влада", "якою мовою послуговується людина, де б вона не жила, до того народу вона й належить". Мова у 21-му столітті - визначальний чинник етнічності особи. Москвоязична людина з українським прізвищем є московитом, і ніяк інакше. Кремлівські нацисти це добре розуміють, тому й впроваджували століттями і здійснюють це понині в усіх усюдах, куди дотягнуться. Згадайте: "Россія там, гдє звучит русскій язик. І ми будєм защіщать русскіх вєздє і всємі возможнимі способамі". Нагадайте, яка країна-носій "руссква язиГа", стала успішною і демократичною ?? Чим географічно і політично країна ближча до Московії, тим глибше вона занурена в анус в усіх аспектах суспільного життя. Україна - яскравий приклад. Чи опинилася б Польща на нинішньому рівні розвитку, якби до 1918 року повністю не відмовилася від російського язиГа. Адже Варшава і усі великі міста Польщі були вщент зросійщені, майже як сьогоденні українські. Питання, звісно, риторичне. Тож, констатую, поки що не відірвемося ми від Роіссі, приречені бути підкацапчиками. Більше того, існує велика небезпека юридичної реставрації колоніального режиму - прихід до влади у законний спосіб чергового кучми-януковича. Не може існувати незалежна Україна-Русь і бути москвоязичною. І не називайте язиГ "русскім", бо він до Русі не має жодного стосунку. А на стінах храму Софії Київської від 11-го століття і до нині збереглися написи-графіті справжньою РУСЬКОЮ мовою: "Бозе помози рабу твоєму Ігнатові а ПРЪЗЪВИЩЬ моє Саєтат", "а ворогов трясцею оточи", "Володимир", "Мати не хотячи дитичя біжя гет…", "О горе тобі Андрониче…" та сотні інших. То якою мовою їх написано у 11-му, 12-13-му століттях ??? І чия мова є справді РУСЬКОЮ ?? А Орда вперто робить свою чорну справу, оббріхуючи історію, виколисуючи свій далеко не обмежений контингент на теренах України у вигляді "русскоязичних граждан", які, на жаль, і не пручаються. Писав Шевченко: "Німець каже: "- Ви - моголи !! - Моголи, моголи...". Нічого не змінилося. Навіть на 5-й рік війни !!! То про яку відірваність від Московської орди і розвиток України ви торочите ?? Україна врешті-решт постане, але ще стече дуже багато крові і мине багато часу. Усі народи через це проходили, і ми - не виняток.

Перепрошую у модераторів за нетематичний допис.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26

  Vadim V написав:
  Libo написав:В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта.

Ты нас предупредил ? Если нет ,то и нех писать хню позапрошлогоднюю....


Я не знал, что до твоей глуши кризисы доходят. Думал, ты и не ведаешь о таких материях, село не асфальоване, выпиваешь, срать за клуню ходишь … Извини. О следующем кризисе сообщу непременно. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:28

  Libo написав:Во второй - по законам жанра Голливуда объемы предназначенных нам денег под силу только океанским балкерам. Готовим фуры и брички. В каждом дворе теперь хранилище придется обрудовать для такого количества дармового баблоса.

-- Шахматы! -- говорил Остап. -- Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:34

  ihorkyiv написав:Не тіште себе ілюзіями. Цього не станеться, принаймні до того часу, поки існують такі як ви і ще 80% форумчан, а також - не менше 50% населення України - москвоязичні. Без образ, бо це правда. Країна, яка послуговується мовою окупанта-агресора-вбивці, є і залишатиметься колоніальним утворенням, бо "чия мова, того і влада", "якою мовою послуговується людина, де б вона не жила, до того народу вона й належить".


Ты не совсем прав, брат. Русскую сволочь с лица земли на Донбассе сейчас уничтожают русскоязычные украинцы. Украина сильно изменилась за последние сто лет. И еще сильно изменится в следующие сто. И обязательно будет украиноязычной. Вопрос времени. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:40

ihorkyiv
Время - лучший лекарь, система образования вернет украинскому языку достойное место.
Главное - без резких движений.
И при этом помнить, что есть пример Индии.

ЗЫ. Libo меня слегка опередил :o
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:42

  Libo написав:
  Vadim V написав:
  Libo написав:В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта.

Ты нас предупредил ? Если нет ,то и нех писать хню позапрошлогоднюю....


Я не знал, что до твоей глуши кризисы доходят. Думал, ты и не ведаешь о таких материях, село не асфальоване, выпиваешь, срать за клуню ходишь … Извини. О следующем кризисе сообщу непременно. :lol:

Не, ну как бы , наше село кристаллизировало отпор рашкованцам в натуре в 2014 ,
а ты где был, как помогал Україні?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:31

  Libo написав:
  ihorkyiv написав:Не тіште себе ілюзіями. Цього не станеться, принаймні до того часу, поки існують такі як ви і ще 80% форумчан, а також - не менше 50% населення України - москвоязичні. Без образ, бо це правда. Країна, яка послуговується мовою окупанта-агресора-вбивці, є і залишатиметься колоніальним утворенням, бо "чия мова, того і влада", "якою мовою послуговується людина, де б вона не жила, до того народу вона й належить".


Ты не совсем прав, брат. Русскую сволочь с лица земли на Донбассе сейчас уничтожают русскоязычные украинцы. Украина сильно изменилась за последние сто лет. И еще сильно изменится в следующие сто. И обязательно будет украиноязычной. Вопрос времени. 8)


Первую часть поддержу, вторую - нет.

Все языки мира, кроме английского (даже китайский), через несколько десятилетий станут мертвыми, потому что они лишены знаний и прикладной ценности.

Уже сегодня вы не расскажете ни об одном аспекте своей жизни без использования множества англицизмов, в том числе когда пишете со смартфона, или компьютера на форуме.

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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:40

ihorkyiv
часткого згоден але є деякі перебільшення (це стосується також поляків)
у 2013 поляки (4 з 5 вільно спілкувались російською,
і це не дивно кому було 40-47, але російською розмовляли і молодші поляки(32-35), яки у школі цю мову вже не вивчали

в Україні ми мусимо знати и володіти своєю мовою, але не все так швидко(потрібно ще 10 років) на зміну поколінь та світогляду
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