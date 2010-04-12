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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 413414415416

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 141
1. меньше 27
14%
20
2. 27 - 28.50
50%
70
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 07:10

Re: Валютный рынок в контексте

  prosecutor написав:Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.

А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо? :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 29 січ, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 07:15

Черга за кредитом МВФ

:D :) :o :lol: :mrgreen:

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 08:56

Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.
Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:
https://m.facebook.com/sokyra.party/photos/a.428470310951587/611942979270985/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:07

  zРадио написав:
Первую часть поддержу, вторую - нет.

Все языки мира, кроме английского (даже китайский), через несколько десятилетий станут мертвыми, потому что они лишены знаний и прикладной ценности.

Уже сегодня вы не расскажете ни об одном аспекте своей жизни без использования множества англицизмов, в том числе когда пишете со смартфона, или компьютера на форуме.

Зображення

Думаю, во времена Пушкина ровно то же рассказывали про французский :-)
И что? Язык сделал из французских слов полноценные русские, чем только обогатился. То же будет и с английскими заимствованиями.
juristkostya
 
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