Додано: Вів 29 січ, 2019 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.



Дата: 29 января 2019 г. на 09.48



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,67/27,71 UAH/USD

€ – 31,60/31,65 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB



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