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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 414415416417>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 141
1. меньше 27
14%
20
2. 27 - 28.50
50%
70
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 07:10

Re: Валютный рынок в контексте

  prosecutor написав:Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.

А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо? :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 29 січ, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 07:15

Черга за кредитом МВФ

:D :) :o :lol: :mrgreen:

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 08:56

Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.
Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:
https://m.facebook.com/sokyra.party/photos/a.428470310951587/611942979270985/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:07

  zРадио написав:
Первую часть поддержу, вторую - нет.

Все языки мира, кроме английского (даже китайский), через несколько десятилетий станут мертвыми, потому что они лишены знаний и прикладной ценности.

Уже сегодня вы не расскажете ни об одном аспекте своей жизни без использования множества англицизмов, в том числе когда пишете со смартфона, или компьютера на форуме.

Зображення

Думаю, во времена Пушкина ровно то же рассказывали про французский :-)
И что? Язык сделал из французских слов полноценные русские, чем только обогатился. То же будет и с английскими заимствованиями.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:48

Доброго утречка!
USD 2765/2773 (72)
EUR 3152/3170
RUB 0,413/0,417
1.138/1.143
Харьков ﻿
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.

Дата: 29 января 2019 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,67/27,71 UAH/USD
€ – 31,60/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:18

  Вкладчик1234 написав:Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.
Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:
https://m.facebook.com/sokyra.party/photos/a.428470310951587/611942979270985/



Здравствуйте.
Этот документ -ПРАВДА.
Вчера намучался при растаможке, так и не взяли в работу.
Что будет сегодня и какие предъявы будут еще не догадываюсь.
Очередь большая и с фур и с евроблях.
Вот так то.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:23

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 906,9 млн. грн. к отметке 48 342,0 млн. грн.

Думается, это следствие нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами.

Судя по всему, это сжатие гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его падение к 27,76/27,78 UAH/USD по состоянию на 10.17 Киева.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошо идем) Но, Яша, на завтра нужен рост!) А потом можно дальше вниз :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:27

Re: Валютный рынок в контексте

65/72
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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