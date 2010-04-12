А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 січ, 2019 07:10
Re: Валютный рынок в контексте
А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 29 січ, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 29 січ, 2019 07:15
Черга за кредитом МВФ
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 29 січ, 2019 08:56
Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.
Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:07
Думаю, во времена Пушкина ровно то же рассказывали про французский
И что? Язык сделал из французских слов полноценные русские, чем только обогатился. То же будет и с английскими заимствованиями.
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:48
Доброго утречка!
USD 2765/2773 (72)
EUR 3152/3170
RUB 0,413/0,417
1.138/1.143
Харьков
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:01
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.
Дата: 29 января 2019 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,67/27,71 UAH/USD
€ – 31,60/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB
US
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:18
Здравствуйте.
Этот документ -ПРАВДА.
Вчера намучался при растаможке, так и не взяли в работу.
Что будет сегодня и какие предъявы будут еще не догадываюсь.
Очередь большая и с фур и с евроблях.
Вот так то.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:23
Привет из Днепра-2
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 906,9 млн. грн. к отметке 48 342,0 млн. грн.
Думается, это следствие нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами.
Судя по всему, это сжатие гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его падение к 27,76/27,78 UAH/USD по состоянию на 10.17 Киева.
US
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:25
Re: Валютный рынок в контексте
Хорошо идем) Но, Яша, на завтра нужен рост!) А потом можно дальше вниз
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:27
Re: Валютный рынок в контексте
65/72
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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