Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть. Хотя прогноз ультрасладкий!
Станом на сьогодні погода в статусі - гірше і могло б бути, але я не пам’ятаю... Багато у аграрників проблем, причому у всіх напрямках - і з продажем і експортом продукції, і з підготовкою до посівної, і в тваринництві... Ну і люди масово покидають села, виїжджаючи за кордон, не говорячи про демографію, де цифра народжених до померлих вже 1:4! Проблеми з кредитуванням, проблеми з цінами на все, що потрібно для посівної... І на мою думку, посівна дуже затягнеться в часі... Так що поживемо-побачимо, але розраховувати на супер результати як в минулому році не варто, та й не було так, щоб два роки під ряд випадав би джек-пот!
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.
prosecutor написав:Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.
А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо?
.... зразу видно, що ти не рахуєш себе українцем! - бо, написав би, не "Вам", а "нам" українцям!
... отакий з тебе Штірліц!
п. с. ....а тим часом у НАЙДОБРОЗИЧЛИВОМУ місті Лева, свої долярчики прилаштувати можна так 57/65
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
К 11.10 котировки доллара на межбанке, остановив снижение (предположительно, самостоятельно, без вмешательства НБУ) консолидировались на цифре 27,74/27,75 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения из-за появившихся покупок доллара.