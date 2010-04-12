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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 414415416417

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 141
1. меньше 27
14%
20
2. 27 - 28.50
50%
70
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:30

  somilitark написав:
  tea написав:26+ ми побачимо вже в лютому.

Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть.
Хотя прогноз ультрасладкий! :wink:

Станом на сьогодні погода в статусі - гірше і могло б бути, але я не пам’ятаю... Багато у аграрників проблем, причому у всіх напрямках - і з продажем і експортом продукції, і з підготовкою до посівної, і в тваринництві... Ну і люди масово покидають села, виїжджаючи за кордон, не говорячи про демографію, де цифра народжених до померлих вже 1:4! Проблеми з кредитуванням, проблеми з цінами на все, що потрібно для посівної... І на мою думку, посівна дуже затягнеться в часі... Так що поживемо-побачимо, але розраховувати на супер результати як в минулому році не варто, та й не було так, щоб два роки під ряд випадав би джек-пот!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,65/27,72
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:45

Привет из Днепра-3

Спустя 23 минуты, на 10.40, безналичная пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, упала к отметке 27,74/27,77 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.

Дата: 29 января 2019 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,65/27,73 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:57

Привет из Днепра-4

Около 10.53 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,75 UAH/USD. «Покупателей нет, одни продавцы», - обрисовал ситуацию наш гуру.

Дата: 29 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.55

Мелкий опт «неформал»

$ 27,60-65/27,70 UAH/USD
EUR 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:04

  Василь-Рівне написав:
  prosecutor написав:Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.

А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо? :wink:

.... зразу видно, що ти не рахуєш себе українцем! :lol:
- бо, написав би, не "Вам", а "нам" українцям!

... отакий з тебе Штірліц! :mrgreen:

п. с.
....а тим часом у НАЙДОБРОЗИЧЛИВОМУ місті Лева, свої долярчики прилаштувати можна так 57/65
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:13

Привет из Днепра-5

К 11.10 котировки доллара на межбанке, остановив снижение (предположительно, самостоятельно, без вмешательства НБУ) консолидировались на цифре 27,74/27,75 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения из-за появившихся покупок доллара.

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