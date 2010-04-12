Підписаний на деяку розсилку. Ось із останнього: "В 2018 г. продукция АПК составила 39,8% в общем экспорте из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев. По его словам, отличительной чертой прошлого года для отечественного аграрного сектора экономики стал ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки. Так, по итогам 2018 г. Украина экспортировала агропродуктов на сумму $18,8 млрд, побив рекордный показатель 2012 г. в $18,2 млрд. По оценкам ученых Института аграрной экономики, решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в прошлом году стало увеличение объемов поставок в 2 ключевых региона — Азию и Европейский Союз."
Одним словом якщо погода у 2019 підведе - буде тяжко нам всім. Фр 27,55/27,63
ПС: остаточно прийняв рішення 35% валютних заощаджень не конвертувати у гривню. Бо не покидає нав'язлива думка, що ми йдемо вниз до 27 грн/$ хоча мали би стояти у боковику в районі 27,5. Пружина стискається. Є всі шанси, що минуло-річний липневий ріст повториться цього року весною. Знову ж таки все ІМХО. Просто думки.
Полдень (12.30 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,78/27,80 UAH/USD.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7880 UAH/USD, потеряв 0,06 коп.
Около 12.14 киевские дилеры сохранили действующие цены местного наличного рынка на уровнях открытия: 27,60/27,70 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился спросом на СКВ, сопровождаясь действующими на указанное время ценами: 27,65/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,411/0,415 UAH/RUB.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.