Привет из Днепра-9
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 906,9 млн. грн. к отметке 48 342,0 млн. грн.
Думается, это следствие нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами.
Судя по всему, это сжатие гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его падение к 27,76/27,78 UAH/USD по состоянию на 10.17 Киева.
Спустя 23 минуты, на 10.40, безналичная пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, упала к отметке 27,74/27,77 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
Около 10.53 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,75 UAH/USD. «Покупателей нет, одни продавцы», - обрисовал ситуацию наш гуру.
К 11.10 котировки доллара на межбанке, остановив снижение (предположительно, самостоятельно, без вмешательства НБУ) консолидировались на цифре 27,74/27,75 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения из-за появившихся покупок доллара.
По состоянию на 11.27 Киева курс безналичного «американца», возобновив прерванное снижение, опустился к отметке 27,73/27,74 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием продаж.
Дополуденный откат курса безналичного доллара, вызванный дефицитом гривневого ресурса, обострившимся намеченным на сегодня размещением ОВГЗ, сопровождался признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Около 11.47 безналичный «американец» отскочил к отметке 27,77/27,79 UAH/USD.
Мы не исключаем «вмешательства» регулятора с гривневой интервенцией.
Полдень (12.30 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,78/27,80 UAH/USD.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7680 UAH/USD, потеряв 2,06 коп.
Наконец, около 13.15 котировки безналичного «американца», немного приподнявшись, консолидировались на отметке 27,780/27,805 UAH/USD.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 28 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1427, приподнявшись к $1,1442 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,65/27,72 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-6,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 января спрос и офера потеряли по 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.
Около 12.14 киевские дилеры сохранили действующие цены местного наличного рынка на уровнях открытия: 27,60/27,70 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился спросом на СКВ, сопровождаясь действующими на указанное время ценами: 27,65/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,411/0,415 UAH/RUB.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,67/27,71 UAH/USD, евро – 31,60/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,416 UAH/RUB, Киев опт 27,60-65/27,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,60-65/27,70 UAH/USD, евро (опт) 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/27,65 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,60/27,70 UAH/USD, розница – 27,58/27,73 UAH/USD; Запорожье – 27,65/27,73 UAH/USD; евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.
До полудня н отечественном валютном межбанке наблюдалась просадка курса пары доллар-гривня, драйвером которой было аккумулирование дефицитной на моменте гривни для участия в намеченном на вторник Минфином размещении ОВГЗ.
Около полудня картина изменилась: ряд системных банков-резидентов инициировали покупку упавшей в цене валюты для оплаты импортных контрактов. Немного неожиданно к ним присоединился системный же банк-нерезидент.
Рискнем предположить, несколько вариантов причин участия «варягов» в покупках доллара.
Во-первых, нерезидентов не устроила доходность ОВГЗ, предложенная Минфином.
Во-вторых, «варяги» раньше намеченных сроков инициировали репатриацию дивидендов на родину, использовав для конвертации предназначенную на аукцион Минфина гривню.
В ответ на эти перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня наличный рынок, как мы и предполагали в «Вечернем обзоре» (Валютный рынок в контексте), вошел в боковой тренд, констатировав стабильность действующих цен.
Существует высокая вероятность аналогичной перспективы и для безналичного «американца». Во всяком случае, до активной фазы сезона репатриации дивидендов «варягами».
US