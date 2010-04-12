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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 417418419420

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 143
1. меньше 27
15%
21
2. 27 - 28.50
50%
71
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:25

  Investor_33 написав:
  prosecutor написав:Давайте без цього. Я писав і захищав дисертацію на українській мові. Не мова робить людину людиною, так як і паспорт громадянина України не зробить з особи українця.

Як я розумію, так і не захистили..!)


Защитил. Не переживайте.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:26

  dima_beleb написав:
  sani_2012 написав:Подскажите , а когда будет зимний пик на слив ? ( а то я чето запутался )

*Відправлено з Чату

все меняется. начинае с прошлого лета все будет подругому.


т.е. в январе наступило лето? значит зима (валютная)вероятно наступит в июле?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:35

  prodigy написав:
  dima_beleb написав:
  sani_2012 написав:Подскажите , а когда будет зимний пик на слив ? ( а то я чето запутался )

*Відправлено з Чату

все меняется. начинае с прошлого лета все будет подругому.


т.е. в январе наступило лето? значит зима (валютная)вероятно наступит в июле?


В этом году "зимы" не будет ;)
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:42

  strategbob написав:Хочете натуральний сік - пийте прямий віджим по 40-50 грн/л. Але без Апельсинового та грейпфрутового асортименту.
Моє шанування.

тільки для України націнка 100% є нормальною. від 20 до 40 грн в два рази ... за логістику і торгову націнку .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:49

  prodigy написав:
  prosecutor написав:
  prodigy написав:ihorkyiv
часткого згоден але є деякі перебільшення (це стосується також поляків)
у 2013 поляки (4 з 5 вільно спілкувались російською,
і це не дивно кому було 40-47, але російською розмовляли і молодші поляки(32-35), яки у школі цю мову вже не вивчали

в Україні ми мусимо знати и володіти своєю мовою, але не все так швидко(потрібно ще 10 років) на зміну поколінь та світогляду


Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.


поколение 15 лет (речь не в биологии)-люди имеющие разницу в возрасте 15 лет-это люди разных поколений
за 10лет уйдут в лучший мир все кто строил "лучший на планете мир" (но так и не достроил),т.е. те, кому сегодня за 70

На сегодняшний день даже 10 лет разницы в возрасте это другое мировоззрение. Молодёжь уже наши шутки не понимает) Мир быстро меняется...
Но это оффтоп сегодня))
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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