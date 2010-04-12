Додано: Вів 29 січ, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,72 коп., на торгах вторника повысился на 1,80 коп., оказавшись на уровне 27,7721 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,06 коп., составил 27,7680 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 29 января с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.16 Киева на отметку 27,76/27,78 на доминировании продаж СКВ, а спустя 24 минуты, по состоянию на 10.40, «американец» опустился к . 27,74/27,77 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.26.

Снижение курса безналичного «американца» в дополуденной части сессии стало следствием нехватки гривневого ресурса, что, в свою очередь, было результатом действий регулятора, увлекшегося размещением своих депозитных сертификатов в рамках монетарного регулирования гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике упавших с уровня 57 906,9 млн. грн. к отметке 48 342,0 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, оставляла желать лучшего.

А меж тем как раз на вторник Минфин наметил очередное размещение гривневых ОВГЗ, и это мероприятие требовало от участников заметных объемов нацвалюты. Последнюю на межбанке пришлось менять на СКВ. Большей частью продавали доллар нерезиденты, уронив безналичную пару доллар-гривня к 11.26 Киева до 27,73/27,74 UAH/USD.



Вскоре, с 11.47 Киева, на межбанке произошла смена тренда – на рынке появились импортеры, инициировав покупки СКВ на локальных минимумах. Компанию им составили некоторые системные нерезиденты, которых, судя по всему, не устроили условия минфиновского аукциона по размещению госдолга. Общими усилиями «варяги» и импортеры подняли цену доллара к 27,77/27,79 UAH/USD.

Полдень доллар на межбанке встретил ценами 27,78/27,80, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более «широких» цен - 27,780/27,805 UAH/USD, которые оставались действующими до самого завершения сессии.



На цифре 27,780/27,805 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 29 января.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7721 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,30% с 27,6883 UAH/USD до 27,7721 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 29 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 29-го заметно вырос в связи с минфиновским аукционом по размещению ОВГЗ.



Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.



В-третьих, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с послеполуденными покупками СКВ импортерами и некоторыми системными банками-нерезидентами. Кроме того, дополуденную коррекцию безналичного «американца» не поддержал вошедший в полосу стабильности рынок наличных.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок «американца» продемонстрировал ассортимент настроений, снижаясь до полудня и поднимаясь с 11.50 на покупках импортеров и нерезидентов.



Во-вторых, 29-го вырос приток экспортной выручки, часть которой продавалась на межбанке.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели обороты не радуют игроков межбанка) была снята с повестки дня.

