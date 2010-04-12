Додано: Вів 29 січ, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,72 коп., на торгах вторника повысился на 1,80 коп., оказавшись на уровне 27,7721 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,06 коп., составил 27,7680 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 29 января с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.16 Киева на отметку 27,76/27,78 на доминировании продаж СКВ, а спустя 24 минуты, по состоянию на 10.40, «американец» опустился к . 27,74/27,77 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.26.

Снижение курса безналичного «американца» в дополуденной части сессии стало следствием нехватки гривневого ресурса, что, в свою очередь, было результатом действий регулятора, увлекшегося размещением своих депозитных сертификатов в рамках монетарного регулирования гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике упавших с уровня 57 906,9 млн. грн. к отметке 48 342,0 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, оставляла желать лучшего.

А меж тем как раз на вторник Минфин наметил очередное размещение гривневых ОВГЗ, и это мероприятие требовало от участников заметных объемов нацвалюты. Последнюю на межбанке пришлось менять на СКВ. Большей частью продавали доллар нерезиденты, уронив безналичную пару доллар-гривня к 11.26 Киева до 27,73/27,74 UAH/USD.



Вскоре, с 11.47 Киева, на межбанке произошла смена тренда – на рынке появились импортеры, инициировав покупки СКВ на локальных минимумах. Компанию им составили некоторые системные нерезиденты, которых, судя по всему, не устроили условия минфиновского аукциона по размещению госдолга. Общими усилиями «варяги» и импортеры подняли цену доллара к 27,77/27,79 UAH/USD.

Полдень доллар на межбанке встретил ценами 27,78/27,80, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более «широких» цен - 27,780/27,805 UAH/USD, которые оставались действующими до самого завершения сессии.



На цифре 27,780/27,805 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 29 января.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7721 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,30% с 27,6883 UAH/USD до 27,7721 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 29 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 29-го заметно вырос в связи с минфиновским аукционом по размещению ОВГЗ.



Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.



В-третьих, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с послеполуденными покупками СКВ импортерами и некоторыми системными банками-нерезидентами. Кроме того, дополуденную коррекцию безналичного «американца» не поддержал вошедший в полосу стабильности рынок наличных.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок «американца» продемонстрировал ассортимент настроений, снижаясь до полудня и поднимаясь с 11.50 на покупках импортеров и нерезидентов.



Во-вторых, 29-го вырос приток экспортной выручки, часть которой продавалась на межбанке.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели обороты не радуют игроков межбанка) была снята с повестки дня.



Дата: 29 января 2019 г. 16.27



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,67/27,74 UAH/USD (с утра – 27,65/27,72 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,70 UAH/USD)

€ – 31,57/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в очень незначительной ценовой поддержке из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах межбанка.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.



По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии





Дата: 29 января 2019 г. 16.32

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,67/27,75 UAH/USD (с утра 27,60-65/27,70 UAH/USD, к полудню 27,60/27,70 0UAH/USD)

€ 31,53/31,65 UAH/EUR (с утра 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR, к полудню 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице на местном сохранялось равновесие спроса и оферов, которое по сути не нуждалось в ценовой поддержке.



Около 12.14 киевские дилеры сохранили действующие цены местного наличного рынка на уровнях открытия: 27,60/27,70 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке обозначился «ненавязчивый» восходящий тренд, став следствием аналогичного настроения на торгах валютного межбанка.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, хотя это и не обеспечило местный рынок приличными оборотами – ликвидность, заслужив по итогам дня от киевских дилеров «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.





Дата: 29 января 2019 г. 16.13



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,67/27,73 UAH/USD (с утра - 27,65/27,73 UAH/USD, к полудню – 27,65/27,70 UAH/USD)

€ – 31,55/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,411/0,415 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.



До полудня это настроение менялось под давлением становящихся более активными покупках доллара.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился спросом на СКВ, сопровождаясь действующими на указанное время ценами: 27,65/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,411/0,415 UAH/RUB.



После обеда восходящий тренд в наличной паре доллар-гривня на рынке Запорожья был пролонгирован. Запорожские валютчики поднимали действующие цены, небезуспешно пытаясь выровнять рынок.



К исходу торгов баланс спроса и предложения удалось восстановить, и это равновесие наконец-то принесло запорожцам бонусы – по итогам вторника обороты выросли, заслужив от дилеров запорожского рынка наличных «четверку с плюсом», что намного лучше показателей предыдущей сессии.





Дата: 29 января 2019 г. на 16.01



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,65/27,72 UAH/USD (с утра - 27,67/27,71 UAH/USD, к полудню - 27,64/27,72 UAH/USD)

€ – 31,60/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,67 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,415 UAH/RUB)



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