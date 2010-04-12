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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 418419420421

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 143
1. меньше 27
15%
21
2. 27 - 28.50
50%
71
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:20

  somilitark написав:
  Nighthawk написав:
  somilitark написав:
Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко.
Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону.))


Не треба ля-ля. Конкретно у Львові у цієї [censored] білочки або курси не відповідають тим, що є на сайті банку, або ж "нема гривні", чи "нема долляру". Незалежно від того коли прийдеш-чи о 9-00, чи в обід. Мутна конторка для своїх, яку якраз треба під Фонд в першу чергу. Тільки от Катя Рожкова шота уваги не звертає, аж дивно :mrgreen:


то у вас местные рагульчики быкуют,шляхтычи везде пытаются мутить и каламутить,а в столице в белочках движняк регулярный,заработали они себе репутацию,даже многие менялы съезжают с темы,когда "не выгодно и ссыкотно",а тут реально меняют,иногда бывает чего-то не хватает,но редко,это скорее частный случай,когда толпы оленей что-то выгребают ибо дорожает,надабрать на последние,что гривна,что доллар.


Тільки зараз пост побачив, цілком випадково :) Емм, ну якщо у стАліці так красиво, як Ви описали, значить не все втрачено :mrgreen: Причому ж прикол в тому, що у наших рагулів у білочці по ходу діла і на карточку/рахунок віртуальну грЮвнЮ чи долляр не пОлОжиш, ібо касса пуста і йди нах. Туди банку і дорога :mrgreen:
Nighthawk
 
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