Додано: Вів 29 січ, 2019 17:59

Libo написав: Alex2007 написав: Хто його знає - може зараз продає те, що зранку купив, тим, хто вранці йому продав.

пізніше дізнаймось. Хто його знає - може зараз продає те, що зранку купив, тим, хто вранці йому продав.пізніше дізнаймось.



Так и должно быть. Это суть финансового капитализма - финансовая движуха. Это рост добавленной стоимости, это рост ВВП, это рост вашего благосостояния …



Посмотрите на финансовые рынки развитых стран - там ежедневно двигают фондовые активы, финансовые инструменты и валюты на многие десятки триллионов. И какую экономику, какую дельту, какой рост ВВП они за счет этого имеют, сколько людей за счет этого красиво живет!

Смотрите, придумали цацку, айфон. Продают, зарабатывают. Но не в самом товаре главное. А главное в том, что начали двигать вокруг этой цацки акции. И сразу появился дополнительный триллион! Нате, берите, юзайте, удовлетворяйте ваши растущие потребности...

А вы вокруг вашего товара акции и капитал не двигаете!

Qwerty имеет товар - кукурузу - просто продает её и получает копейки. А если бы двигал вокруг этой же кукурузы акции, фьючерсы, опционы и пр., то имел бы миллиард. И страна бы его в своем ВВП имела. Этот капитал называют еще фиктивным. Он как бы ниоткуда и есть ничто, но на него можно красиво жить, он как на настоящий. А Qwerty получает за свою кукурузу капитал настоящий, но в сотни раз меньше, чем мог бы с помощью фиктивного. И живет в сотни раз хуже, чем мог бы ...

Так и должно быть. Это суть финансового капитализма - финансовая движуха. Это рост добавленной стоимости, это рост ВВП, это рост вашего благосостояния …Посмотрите на финансовые рынки развитых стран - там ежедневно двигают фондовые активы, финансовые инструменты и валюты на многие десятки триллионов. И какую экономику, какую дельту, какой рост ВВП они за счет этого имеют, сколько людей за счет этого красиво живет!Смотрите, придумали цацку, айфон. Продают, зарабатывают. Но не в самом товаре главное. А главное в том, что начали двигать вокруг этой цацки акции. И сразу появился дополнительный триллион! Нате, берите, юзайте, удовлетворяйте ваши растущие потребности...А вы вокруг вашего товара акции и капитал не двигаете!Qwerty имеет товар - кукурузу - просто продает её и получает копейки. А если бы двигал вокруг этой же кукурузы акции, фьючерсы, опционы и пр., то имел бы миллиард. И страна бы его в своем ВВП имела. Этот капитал называют еще фиктивным. Он как бы ниоткуда и есть ничто, но на него можно красиво жить, он как на настоящий. А Qwerty получает за свою кукурузу капитал настоящий, но в сотни раз меньше, чем мог бы с помощью фиктивного. И живет в сотни раз хуже, чем мог бы ...

Мда... Навіть не уявляю як я міг би їсти в сотні разів краще, які б брендові речі тоді купляв би і в яких магазинах чи носив би по десять курток одночасно, навіть не уявляю свій автопарк із 600 авто і навіть не уявляю як би я за рік відвідав би 2000 разів різні країни в різних куточках світу?! Єфрейтор, я чесно, навіть, не уявляю як би воно було в два чи три рази краще, бо мені і так непогано...Те, що ви написав відносно кукурудзи просто брєд людини, яка далека від цього як циган від сонця, але ви як циган намагаєтесь тим сонцем крутити... В мене колись вже був період, коли я законтрактував по весні з однією дуже поважною міжнародною компанією великий обсяг кукурудзи з всіма перевагами, ну і з хорошими штрафами за не поставку... І як завжди відбувається те, що ти не планував і засуха дала врожай 40 відсотків від запланованого... Далі думаю розказувати тобі не потрібно... веселого там мало в тому далі. Це тобі не руду з Марсіанських надр добувати, ну й не бричку по полям возити коням, пиляки у нас багато, твої білі шаровари можуть і забруднитися, а гусочки по двору ще й трошки пачкають той двір, вступиш і вже якось під вишнею і обід не такий апетитний видасться!