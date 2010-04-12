somilitark написав: Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко. Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону.))
Не треба ля-ля. Конкретно у Львові у цієї [censored] білочки або курси не відповідають тим, що є на сайті банку, або ж "нема гривні", чи "нема долляру". Незалежно від того коли прийдеш-чи о 9-00, чи в обід. Мутна конторка для своїх, яку якраз треба під Фонд в першу чергу. Тільки от Катя Рожкова шота уваги не звертає, аж дивно
то у вас местные рагульчики быкуют,шляхтычи везде пытаются мутить и каламутить,а в столице в белочках движняк регулярный,заработали они себе репутацию,даже многие менялы съезжают с темы,когда "не выгодно и ссыкотно",а тут реально меняют,иногда бывает чего-то не хватает,но редко,это скорее частный случай,когда толпы оленей что-то выгребают ибо дорожает,надабрать на последние,что гривна,что доллар.
Тільки зараз пост побачив, цілком випадково Емм, ну якщо у стАліці так красиво, як Ви описали, значить не все втрачено Причому ж прикол в тому, що у наших рагулів у білочці по ходу діла і на карточку/рахунок віртуальну грЮвнЮ чи долляр не пОлОжиш, ібо касса пуста. Туди банку і дорога
strategbob написав:Хочете натуральний сік - пийте прямий віджим по 40-50 грн/л. Але без Апельсинового та грейпфрутового асортименту. Моє шанування.
тільки для України націнка 100% є нормальною. від 20 до 40 грн в два рази ... за логістику і торгову націнку .
Якщо правильно порахувати то весь світ має націнку в 250-300% Аргументація наступна а - Податки(збори в тому числі і пенсійні) до ВВП (грубо вартість всього виготовленого в Державі) становлять 30-40% що в Україні з її 3000 млрд ВВП до 1000 млрд Бюджет +ПФ , зл в США чи Польщі б - заробітна плата в ціні товару становить ще 30-40%
Таким чином 30% - собівартість 35% - зарплата(дохід) 35% - податки Тобто на виході отримуємо 100% ціни / 30% собівартості=330% націнка
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
в мене витримала 10 л. нажатого соку, почала тріскатися, тре не з люмінія, а нержавійку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Alex2007 написав:Хто його знає - може зараз продає те, що зранку купив, тим, хто вранці йому продав. пізніше дізнаймось.
Так и должно быть. Это суть финансового капитализма - финансовая движуха. Это рост добавленной стоимости, это рост ВВП, это рост вашего благосостояния …
Посмотрите на финансовые рынки развитых стран - там ежедневно двигают фондовые активы, финансовые инструменты и валюты на многие десятки триллионов. И какую экономику, какую дельту, какой рост ВВП они за счет этого имеют, сколько людей за счет этого красиво живет! Смотрите, придумали цацку, айфон. Продают, зарабатывают. Но не в самом товаре главное. А главное в том, что начали двигать вокруг этой цацки акции. И сразу появился дополнительный триллион! Нате, берите, юзайте, удовлетворяйте ваши растущие потребности... А вы вокруг вашего товара акции и капитал не двигаете! Qwerty имеет товар - кукурузу - просто продает её и получает копейки. А если бы двигал вокруг этой же кукурузы акции, фьючерсы, опционы и пр., то имел бы миллиард. И страна бы его в своем ВВП имела. Этот капитал называют еще фиктивным. Он как бы ниоткуда и есть ничто, но на него можно красиво жить, он как на настоящий. А Qwerty получает за свою кукурузу капитал настоящий, но в сотни раз меньше, чем мог бы с помощью фиктивного. И живет в сотни раз хуже, чем мог бы ...
Мда... Навіть не уявляю як я міг би їсти в сотні разів краще, які б брендові речі тоді купляв би і в яких магазинах чи носив би по десять курток одночасно, навіть не уявляю свій автопарк із 600 авто і навіть не уявляю як би я за рік відвідав би 2000 разів різні країни в різних куточках світу?! Єфрейтор, я чесно, навіть, не уявляю як би воно було в два чи три рази краще, бо мені і так непогано... Те, що ви написав відносно кукурудзи просто брєд людини, яка далека від цього як циган від сонця, але ви як циган намагаєтесь тим сонцем крутити... В мене колись вже був період, коли я законтрактував по весні з однією дуже поважною міжнародною компанією великий обсяг кукурудзи з всіма перевагами, ну і з хорошими штрафами за не поставку... І як завжди відбувається те, що ти не планував і засуха дала врожай 40 відсотків від запланованого... Далі думаю розказувати тобі не потрібно... веселого там мало в тому далі. Це тобі не руду з Марсіанських надр добувати, ну й не бричку по полям возити коням, пиляки у нас багато, твої білі шаровари можуть і забруднитися, а гусочки по двору ще й трошки пачкають той двір, вступиш і вже якось під вишнею і обід не такий апетитний видасться!
Libo написав: Єфрейтор, я чесно, навіть, не уявляю як би воно було в два чи три рази краще, бо мені і так непогано... Те, що ви написав відносно кукурудзи просто брєд людини, яка далека від цього як циган від сонця, але ви як циган намагаєтесь тим сонцем крутити...
Хочеш спробувати? Бери мене фінансовим та корпоративним консультантом. Дорого. Але через рік мільярдер. Ми обидва мільярдери. За наші акції на нью-йоркській фондовій біржі б'ються ротшильди, голдмани та сакси ... Лубни стають кукурудзяної столицею світу і перейменовуються в Нью-Лубни. Заллємо Європу молоком і шпигом. Постачальники до столу Її Величності та Папського престолу. Чорний костюм, метелик, сигара, трость ... А без мене так і залишишся нікчемною куркулякою і неосвіченим чертилом, гімно по двору місити ...
sergey_sryvkin написав: Якби ж то ви писали українською мовою, але "на українській мові"
Якби ж ще від тотального знання української мови всі ми почали жити хоч трохи краще... А виходить, як у східному прислів'ї: "Скільки не кажи халва, солодше у роті не стане"... А взагалі-то я б на місці шановних модераторів подібний офтоп у невихідні дні забороняв.
Вони труть. Та зрозумiло, щр не в мовi справа, но ведь пациент бьет себя пяткой в грудь
budivelnik написав:Якщо правильно порахувати то весь світ має націнку в 250-300% Аргументація наступна а - Податки(збори в тому числі і пенсійні) до ВВП (грубо вартість всього виготовленого в Державі) становлять 30-40% що в Україні з її 3000 млрд ВВП до 1000 млрд Бюджет +ПФ , зл в США чи Польщі б - заробітна плата в ціні товару становить ще 30-40%
Таким чином 30% - собівартість 35% - зарплата(дохід) 35% - податки Тобто на виході отримуємо 100% ціни / 30% собівартості=330% націнка
Я описав в трьох стрічках і по суті Ви привели вікіпедію на пару сторінок... Де вікіпедійна інформація заперечує мною приведене , якщо не брати до уваги терміни ? 1 Ви погоджуєтесь що у всьому світі прямі і не прямі Державні податки збори становлять приблизно 40% від ВВП ? 2 Ви погоджуєтесь що націнка включає в себе суми які виплачуються людям у вигляді зарплат ? Якщо так то 12 місяців * 12 млн працівників * 8000(середня зарплата)=1152 млрд або 35% від ВВП 3 Якщо Ви погоджуєтесь з пунктами 1 і 2 , то далі випливає що націнка на початковий продукт з якого створюється кінцевий продукт в середньому становить 330%
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,032709(-0,034602)Курс йшов ДОНИЗУ на тижні в середньому по 3,2709 копійки за добу. Це трошки меньше чим падало того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,012541(0,006377). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 1,2541 копійки за добу. Це більше у двічи ніж росло на тому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень - 2390,1244(2416,3511). Трошки меньші. Середні середньодобові оберти за тиждень: 478,02(483,27) млн. долярів. Впали міліонів на 5. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 463,64(457,10), трохи підросли. Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна зважена - 27,9425459. СерРічна таки трошки вища за МБ та готівку. Доляр має ценз купляти.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.