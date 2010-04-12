Додано: Вів 29 січ, 2019 19:15

Вот что значит стабильность,обсуждают что угодно,только не курс)))

А отскоков никаких не было,просто менялы поставили с утра приём НИЖЕ чем у банков,в обед очухались,стали давать немножко больше,хотя все дружно поднырнули под уровень МБ на почти 20 копеек.

Трудно идти дальше вниз,когда на МБ всё те же 27.80.

Так что наличка таким образом своё слово сказала,последнюю игрушку с ёлочки доедают,не факт что шоколадную,а не сосательную,мяч уже почти 4-ре года на стороне межбанковских игроков.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.