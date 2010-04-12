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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 420421422423424>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 143
1. меньше 27
15%
21
2. 27 - 28.50
50%
71
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:14

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. По поведінці Регулятора видно, що втримує котирування доляра на МБ від просідання. Це пояснюється тим, що дає можливість гравцям зливати валюту по привабливому курсу заради гривневих ОВДП, та й попереду період репатріації дивідендів, щоб не дати дисконт в курсовій різниці на відкупі зеленого варягами, але в подальшому попустить і разом з готівкою , яка вже давно готова йти вниз і є певний відрив, прийдеться знижуватись . По результатам залучення Мінфіном коштів, увечері буде видно доцільність таких дій Регулятором, якщо вдалим, то завтра до зливатимуть валюту для розрахунку по паперам і пропозиція валюти знову буде вища. Не бачу нічого нового, вже давно все розібрали по полицях, та писали раніше. З 5 лютого міркую процес зміцнення гривні піде жвавіше.

*Відправлено з Чату

Хде ты такой умный был в ноябре-декабре с такими мантрами? :mrgreen: :mrgreen: И хто разбирал по полицям в ноябре шо так будет в конце января ?
п.с. не ну на, за такой откровенный п....ж ещё и нашлись персонажи плюсануть :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте

Вот что значит стабильность,обсуждают что угодно,только не курс)))
А отскоков никаких не было,просто менялы поставили с утра приём НИЖЕ чем у банков,в обед очухались,стали давать немножко больше,хотя все дружно поднырнули под уровень МБ на почти 20 копеек.
Трудно идти дальше вниз,когда на МБ всё те же 27.80.
Так что наличка таким образом своё слово сказала,последнюю игрушку с ёлочки доедают,не факт что шоколадную,а не сосательную,мяч уже почти 4-ре года на стороне межбанковских игроков.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:23

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 18 355 413 717,19 гривень (за офіційним курсом НБУ).

Из них :
Гривна - 8,984 млрд
Доллар - 330,7 млн
Евро - 5,6 млн

Завтра погашение 4,4 млрд.грн , и 354 млн.долларов.

Исходя из необходимости крупного погашения в валюте на завтра, теперь понятно почему Минфин решился привлекать валюту на столь короткий срок - 22 дня ( 285 млн $) и на 78 дней ( 37 млн $ ) , вероятно на более длительные сроки Минфину не занять такие деньги накануне выборов.

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:23

Є результати по розміщенню ОВДП.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 18 355 413 717,19 гривень (за офіційним курсом НБУ).
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Хде ты такой умный был в ноябре-декабре с такими мантрами? :mrgreen: :mrgreen: И хто разбирал по полицям в ноябре шо так будет в конце января ?
п.с. не ну на, за такой откровенный п....ж ещё и нашлись персонажи плюсануть :shock:

Vadim V А у Вас какие мысли по курсу? Хотелось бы услышать.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:26

  Libo написав:Нам навіть ніде пасти свої корови й віці. Захопили і переорали всі пастівники, ненажери. А сіно де вкосити? А чим свиней годувати? Скоро птиці буде нема що всипати.
А самі їздять по європах із своїма шлюхами, сіфудами і мінєтами різними їх годують, тваряки.

:twisted: :twisted: :twisted:

Правильные слова , плюсанул , в том году(2017) на местном нашем базарчике осенью-зимой было в достатке настоящей птицы(куры/петушки, индоутки), а в этом практически не было , сплошной домашний толстый бройлер :( ,
Практически тоже самое со свининой , говядиной и уже и с бараниной....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:27

  Danik написав:
  Vadim V написав:Хде ты такой умный был в ноябре-декабре с такими мантрами? :mrgreen: :mrgreen: И хто разбирал по полицям в ноябре шо так будет в конце января ?
п.с. не ну на, за такой откровенный п....ж ещё и нашлись персонажи плюсануть :shock:

Vadim V А у Вас какие мысли по курсу? Хотелось бы услышать.

Я не могу предсказать не предсказуемое :oops: , тем более если в этом не понимаю , как и ВСЕ здесь присутствующие :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:42

  Vadim V написав:Хде ты такой умный был в ноябре-декабре с такими мантрами? И хто разбирал по полицям в ноябре шо так будет в конце января ? п.с. не ну на, за такой откровенный п....ж ещё и нашлись персонажи плюсануть

Ти випив Вадюша? Зміна нічна довга, сидиш в конурі якогось Банку, охоронцем і строчиш.Тобі, як тому тупому, не тільки читати треба вчитись, але б ще й розуміти, що читаєш, не кажу вже про писати, як завжди це з помилками. Пробачаю тобі недолугому, бо гріх навіть ображатись. Бачу і Адміни вже звикли і терплять тебе з постійною ненормативною лексикою.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 січ, 2019 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:47

  Vadim V написав: Правильные слова , плюсанул , в том году(2017) на местном нашем базарчике осенью-зимой было в достатке настоящей птицы(куры/петушки, индоутки), а в этом практически не было , сплошной домашний толстый бройлер :( ,
Практически тоже самое со свининой , говядиной и уже и с бараниной....


Украина одно из не многих мест на земле, где еще можно поесть бульончик из домашнего петушка. И клёцки с настоящей курятинкой. Еще остались отдельные места, типа в Африке, но чтоб петушки были кормлены кукурузкою, желтенькие, то таких нигде больше нет, только у нас. Похавать настоящий бульончик и клёцки надо ехать только в Украину. Кругом уже только фабричная курятина, от которой у мужиков растут сиськи, а у девок усы. Пусть сами её едят. Но вот эти qwerty убивают наше суперкачественное мелкотоварное с/х производство.

:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:52

  Libo написав:
  Vadim V написав: Правильные слова , плюсанул , в том году(2017) на местном нашем базарчике осенью-зимой было в достатке настоящей птицы(куры/петушки, индоутки), а в этом практически не было , сплошной домашний толстый бройлер :( ,
Практически тоже самое со свининой , говядиной и уже и с бараниной....


Украина одно из не многих мест на земле, где еще можно поесть бульончик из домашнего петушка. И клёцки с настоящей курятинкой. Еще остались отдельные места, типа в Африке, но чтоб петушки были кормлены кукурузкою, желтенькие, то таких нигде больше нет, только у нас. Похавать настоящий бульончик и клёцки надо ехать только в Украину. Кругом уже только фабричная курятина, от которой у мужиков растут сиськи, а у девок усы. Пусть сами её едят. Но вот эти qwerty убивают наше суперкачественное мелкотоварное с/х производство.

:? :? :?

А шо таке клёцки? - галушки?
Vadim V
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