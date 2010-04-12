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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 420421422423

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 143
1. меньше 27
15%
21
2. 27 - 28.50
50%
71
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:57

  Libo написав:
  Vadim V написав: Правильные слова , плюсанул , в том году(2017) на местном нашем базарчике осенью-зимой было в достатке настоящей птицы(куры/петушки, индоутки), а в этом практически не было , сплошной домашний толстый бройлер :( ,
Практически тоже самое со свининой , говядиной и уже и с бараниной....


Украина одно из не многих мест на земле, где еще можно поесть бульончик из домашнего петушка. И клёцки с настоящей курятинкой. Еще остались отдельные места, типа в Африке, но чтоб петушки были кормлены кукурузкою, желтенькие, то таких нигде больше нет, только у нас. Похавать настоящий бульончик и клёцки надо ехать только в Украину. Кругом уже только фабричная курятина, от которой у мужиков растут сиськи, а у девок усы. Пусть сами её едят. Но вот эти qwerty убивают наше суперкачественное мелкотоварное с/х производство.

:? :? :?

Да не так , совсем не так , у меня родственники живут в Сан Бенедетто Дель Тронте ,там есть настоящая домашняя птица , цена немного дороже нашей.......
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:58

  s0v7a написав:Хай щастить.

Эх, если бы вы еще и форматировали, чтобы в экран целиком влезало 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:05

  Vadim V написав:А шо таке клёцки? - галушки?


Похоже ... кругляшки из теста ... с долларовую монету величиной ... В чавунець, с цибулькою, курятинкою и в печь ... Притушится, всем за стол и по сто грамм ... :roll:
Полтавщина - это жратвенный рай.
Есть конечно при*** типа Qwerty, ездяи по Европам, сифуды расхваливают.
У меня сейчас тут лобстеры по $10-20 ведро, я на них смотреть не могу.
Хочу клёцки. :?
И чтоб подавала украиночка. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:15

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:30% - собівартість
35% - зарплата(дохід)

:shock:
[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Себестоимость[/url]
https://i.factor.ua/journals/nk/2014/november/issue-22/article-3427.html?utm_expid=.7YZnTvPwQKWPt2vl0yesRw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ua%2F

Вы всерьёз намерены дискутировать с НИМ по существу?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:19

Какое мясо еще чистое на земле осталось? :roll:
Докладываю. :idea:
Американский бизон. Химию не хавает.
Баранина. Химию не хавает. На свободном выпасе. Только травку. Особенно альпийская, австралийская, новозеландская и карпатская.
Малийская козлятина. На свободном выпасе в саванне. Козы с телят ростом. Жирные. Ароматные и вкусные.
Украинские свийськие домашние животные. Для себя. Желательно, чтоб в хозяйстве была своя коровка. Чтоб поросяток и курочек кислячком пидгодовували. И чтоб в хозяйстве водилось побольше кукурузки.
Остальное треш. Закат цивилизации. Бал сатаны.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:24

  Vadim V написав: Да не так , совсем не так , у меня родственники живут в Сан Бенедетто Дель Тронте ,там есть настоящая домашняя птица , цена немного дороже нашей.......


Птица может быть домашней, но кормится комбикормами и добавками. Итог тот же самый - невкусно, плюс сиськи и усы. Бога химией не обманешь.
Кормление только зернышками, картошечкой и кислячком. И чтоб весь день ходила по травке. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:24

  Libo написав:
И чтоб подавала украиночка. :oops:

Друже - на футбол 21 лютого йдеш? :wink: :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:27

  tea написав:
  Libo написав:
И чтоб подавала украиночка. :oops:

Друже - на футбол 21 лютого йдеш? :wink: :wink:


В Африке. Вряд ли вернусь к этому времени. Скорее всего к 8-му ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Малийская козлятина
Мальтийская.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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