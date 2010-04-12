Libo написав:

Vadim V написав: Правильные слова , плюсанул , в том году(2017) на местном нашем базарчике осенью-зимой было в достатке настоящей птицы(куры/петушки, индоутки), а в этом практически не было , сплошной домашний толстый бройлер ,

Практически тоже самое со свининой , говядиной и уже и с бараниной.... Правильные слова , плюсанул , в том году(2017) на местном нашем базарчике осенью-зимой было в достаткептицы(куры/петушки, индоутки), а в этом практически не было , сплошной домашний толстый бройлерПрактически тоже самое со свининой , говядиной и уже и с бараниной....

Украина одно из не многих мест на земле, где еще можно поесть бульончик из домашнего петушка.

И клёцки с настоящей курятинкой. Еще остались отдельные места, типа в Африке, но чтоб петушки были кормлены кукурузкою, желтенькие, то таких нигде больше нет, только у нас. Похавать настоящий бульончик и клёцки надо ехать только в Украину. Кругом уже только фабричная курятина, от которой у мужиков растут сиськи, а у девок усы. Пусть сами её едят. Но вот эти qwerty убивают наше суперкачественное мелкотоварное с/х производство.