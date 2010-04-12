Vadim V написав: Правильные слова , плюсанул , в том году(2017) на местном нашем базарчике осенью-зимой было в достатке настоящей птицы(куры/петушки, индоутки), а в этом практически не было , сплошной домашний толстый бройлер , Практически тоже самое со свининой , говядиной и уже и с бараниной....
Украина одно из не многих мест на земле, где еще можно поесть бульончик из домашнего петушка. И клёцки с настоящей курятинкой. Еще остались отдельные места, типа в Африке, но чтоб петушки были кормлены кукурузкою, желтенькие, то таких нигде больше нет, только у нас. Похавать настоящий бульончик и клёцки надо ехать только в Украину. Кругом уже только фабричная курятина, от которой у мужиков растут сиськи, а у девок усы. Пусть сами её едят. Но вот эти qwerty убивают наше суперкачественное мелкотоварное с/х производство.
Да не так , совсем не так , у меня родственники живут в Сан Бенедетто Дель Тронте ,там есть настоящая домашняя птица , цена немного дороже нашей.......
Похоже ... кругляшки из теста ... с долларовую монету величиной ... В чавунець, с цибулькою, курятинкою и в печь ... Притушится, всем за стол и по сто грамм ... Полтавщина - это жратвенный рай. Есть конечно при*** типа Qwerty, ездяи по Европам, сифуды расхваливают. У меня сейчас тут лобстеры по $10-20 ведро, я на них смотреть не могу. Хочу клёцки. И чтоб подавала украиночка.
Какое мясо еще чистое на земле осталось? Докладываю. Американский бизон. Химию не хавает. Баранина. Химию не хавает. На свободном выпасе. Только травку. Особенно альпийская, австралийская, новозеландская и карпатская. Малийская козлятина. На свободном выпасе в саванне. Козы с телят ростом. Жирные. Ароматные и вкусные. Украинские свийськие домашние животные. Для себя. Желательно, чтоб в хозяйстве была своя коровка. Чтоб поросяток и курочек кислячком пидгодовували. И чтоб в хозяйстве водилось побольше кукурузки. Остальное треш. Закат цивилизации. Бал сатаны.
Vadim V написав: Да не так , совсем не так , у меня родственники живут в Сан Бенедетто Дель Тронте ,там есть настоящая домашняя птица , цена немного дороже нашей.......
Птица может быть домашней, но кормится комбикормами и добавками. Итог тот же самый - невкусно, плюс сиськи и усы. Бога химией не обманешь. Кормление только зернышками, картошечкой и кислячком. И чтоб весь день ходила по травке.