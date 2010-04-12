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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 422423424425426> Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 143 1. меньше 27 15% 21 2. 27 - 28.50 50% 71 3. 28.50 - 30 21% 30 4. 30-35 8% 11 5. больше 35 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Вів 29 січ, 2019 21:00 Libo написав: Vadim V написав: Да не так , совсем не так , у меня родственники живут в Сан Бенедетто Дель Тронте ,там есть настоящая домашняя птица , цена немного дороже нашей....... Да не так , совсем не так , у меня родственники живут в Сан Бенедетто Дель Тронте ,там есть настоящая домашняя птица , цена немного дороже нашей.......



Птица может быть домашней, но кормится комбикормами и добавками. Итог тот же самый - невкусно, плюс сиськи и усы. Бога химией не обманешь.

Кормление только зернышками, картошечкой и кислячком. И чтоб весь день ходила по травке. Птица может быть домашней, но кормится комбикормами и добавками. Итог тот же самый - невкусно, плюс сиськи и усы. Бога химией не обманешь.Кормление только зернышками, картошечкой и кислячком. И чтоб весь день ходила по травке.

Не ну неужели ты не понял за какую птицу я говорю , , да хай её не подкармливают кукурузой лишбы она по ВОЛЕ ходила , сама найдёт чем поживиться...... Не ну неужели ты не понял за какую птицу я говорю, , да хай её не подкармливают кукурузой лишбы она по ВОЛЕ ходила , сама найдёт чем поживиться...... Vadim V

Повідомлень: 1439 З нами з: 23.05.14 Подякував: 335 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:11



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,72 коп., на торгах вторника повысился на 1,80 коп., оказавшись на уровне 27,7721 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,06 коп., составил 27,7680 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 29 января с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.16 Киева на отметку 27,76/27,78 на доминировании продаж СКВ, а спустя 24 минуты, по состоянию на 10.40, «американец» опустился к . 27,74/27,77 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.26.

Снижение курса безналичного «американца» в дополуденной части сессии стало следствием нехватки гривневого ресурса, что, в свою очередь, было результатом действий регулятора, увлекшегося размещением своих депозитных сертификатов в рамках монетарного регулирования гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике упавших с уровня 57 906,9 млн. грн. к отметке 48 342,0 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, оставляла желать лучшего.

А меж тем как раз на вторник Минфин наметил очередное размещение гривневых ОВГЗ, и это мероприятие требовало от участников заметных объемов нацвалюты. Последнюю на межбанке пришлось менять на СКВ. Большей частью продавали доллар нерезиденты, уронив безналичную пару доллар-гривня к 11.26 Киева до 27,73/27,74 UAH/USD.



Вскоре, с 11.47 Киева, на межбанке произошла смена тренда – на рынке появились импортеры, инициировав покупки СКВ на локальных минимумах. Компанию им составили некоторые системные нерезиденты, которых, судя по всему, не устроили условия минфиновского аукциона по размещению госдолга. Общими усилиями «варяги» и импортеры подняли цену доллара к 27,77/27,79 UAH/USD.

Полдень доллар на МЕЖБАНКЕ встретил ценами 27,78/27,80, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более «широких» цен - 27,780/27,805 UAH/USD, которые оставались действующими до самого завершения сессии.



На цифре 27,780/27,805 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 29 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7721 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,30% с 27,6883 UAH/USD до 27,7721 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 29 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 29-го заметно вырос в связи с минфиновским аукционом по размещению ОВГЗ.



Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.



В-третьих, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с послеполуденными покупками СКВ импортерами и некоторыми системными банками-нерезидентами. Кроме того, дополуденную коррекцию безналичного «американца» не поддержал вошедший в полосу стабильности рынок наличных.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 29 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок «американца» продемонстрировал ассортимент настроений, снижаясь до полудня и поднимаясь с 11.50 на покупках импортеров и нерезидентов.



Во-вторых, 29-го вырос приток экспортной выручки, часть которой продавалась на межбанке.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели обороты не радуют игроков межбанка) была снята с повестки дня.



Рынок наличных после полудня, практически синхронно с безналичной парой доллар-гривня вернулся к росту. Заметим, что в дополуденную часть сессии наличный «американец» демонстрировал очень сдержанную нисходящую динамику, реагирую посредством клиентов «налички» на более заметное снижение «зеленого» безнала, котировки которого около 11.30 Киева достигли своего внутридневного минимума.



Подобное отличие в динамике стало следствием разных курсо- и трендоформирующих драйверов. Наличный рынок был лишен прямого воздействия на настроения клиентов

подготовки к размещению ОВГЗ Минфином и мероприятий Нацбанка на рынке гривневой ликвидности.



Таким образом, к вечеру вторника наличный доллар приподнялся в цене. При этом все рынки системных центров валютообменного бизнеса завершили вторничную сессию в балансе спроса и предложения. Однако, за исключением Запорожья, где местные валютчики наконец-то рапортовали о росте итоговой ликвидности, обороты в о всех остальных городах немного понизились. Мы не исключаем, что часть «вины» за это лежит на «бычьем» тренде наличной пары доллар-гривня. Кроме того, вероятно клиенты наличного рынка заметив разворот рынка к росту, начали более сдержанно «сдавать валюту», оказывая тем самым давление как на курсовую динамик, так и на ликвидность.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0 коп., офера приподнялись на 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).

Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).



Состоявшиеся пополудни развороты трендов наличного и безналичного долларов вверх, сопровождаемые покупками системных импортеров и «варягов» в лице солидного Citibank на валютном межбанке, дают весомые основания ожидать на ближайших торгах безналичным «американцем» роста его курса.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 29 января в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 29 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,67/27,74 UAH/USD, евро – 31,57/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в очень незначительной ценовой поддержке из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах межбанка.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.



По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение 29 января биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,67/27,74 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 28-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре очень незначительно снижалась, реагируя на нисходящий тренд «зеленого» безнала в это время. Кроме того, дисконтирование цен наличного доллара требовали мероприятия по выравниванию оптового рынка.



В результате к 12.25 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда на оптовом рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня.

Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.



По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 29 января биды и офера оптового наличного доллара прибавило по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 28 января биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 января уровнями 31,57/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 3,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 29-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в течение первой половины понедельника «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 29-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1431 к $1,1415 потеряв в течение этого промежутка времени очень скромные 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, «заморозив», несколько приподняв в течение 29 января биды на фоне стабильности оферов наличной пары евро-гривня, с одной стороны отреагировали на касание парой евро-доллар на мировом рынке forex максимума понедельника ($1,1450), с другой, учли внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 29 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1427, пара евро-доллар уже около 03.30 Киева успела провалиться к локальную «яму» ($1,1422), выбираясь из которой инициировала ралли. Рост пары евро-доллар исчерпался около 11.00 Киева, после касания ею максимума предыдущей сессии ($1,1450). Последовавшая засим коррекция уронила евро в район отметки $1,1423.



После 19.00 Киева пара евро-доллар «успокоилась», консолидировавшись в довольно узком диапазоне $1,1422-1,1428, который не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США слабо меняется в паре с евро во вторник, инвесторы ожидают окончания январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро торгуется к 14.40 Киева в районе $1,1429 против $1,1428 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро валюты находится к указанному времени в районе ¥125,1 по сравнению со ¥124,96 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,47 против ¥109,35 в понедельник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, слабо меняется в ходе торгов.



Участники рынка в целом не сомневаются, что Федрезерв в среду оставит неизменно базовую ставку, находящуюся на уровне 2,25-2,5%, и будут внимательно следить за выступлением главы центробанка Джерома Пауэлла на предмет сигналов о дальнейшем снижении темпов нормализации ДКП.



Кроме того, рынки будут отслеживать ход торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, правительство Штатов потребует от Китая доказать, что Пекин способен выполнять обещания.



Также повышенное внимание инвесторов привлекает голосование по новому проекту Brexit в британском парламенте. Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,3168 против $1,3166 в предыдущий рабочий день и Є1,1522 по сравнению с Є1,1518.



Во вторник на рынке сохранился позитивный настрой к евро. В ходе торгов в Европе пара евро-доллар около 11.00 Киева обновила максимум от 28 января на отметках $1,1444 и $1,1450 на фоне повышения пар с евро.



Экспирации во вторник включают страйки $1,1410–15 (Є1,23 млрд.) и $1,1465 (Є518 млн).



Пара евро-фунт росла на 0,3% до £0,8711. Укрепление евро вызвано неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из ЕС. Участники торгов перед голосованием в британском парламенте корректировали открытые позиции в кросс-парах с евро и фунтом. Ожидается, что голосование в парламенте Великобритании по новой сделке, пройдет сегодня в 17.00 Киева. Есть также информация, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля. Полагаем, что во вторник будут отбирать поправки для голосования в феврале.





В настоящий момент евро уже скорректировался вниз. Президент Европейского центрального банка Марио Драги в понедельник сказал, выступая в Европарламенте, что хотя ситуация в экономике еврозоны выглядит слабее, чем ожидалось, она не настолько плоха, чтобы предпринимать дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования.



По состоянию на 18.30 Киева пара евро-доллар снизилась с $1,1445 до $1,1423. Временной поддержкой выступит уровень $1,1411. Если цена на нем не задержится, то падение усилится до отметки $1,1390. Важных новостей для США не запланировано. Те пары, которые в понедельник закрылись ростом, перед вторым днем заседания FOMC ФРС могут закрыться снижением.



Мы со своей стороны полагаем, что курс пары евро-доллара останется в узком диапазоне, учитывая торговые переговоры и встречу FOMC ФРС США на этой неделе.



Кстати, о среднесрочных перспективах монетарной стратегии Федрезерва.



К январскому заседанию FOMC глава ФРС Джером Пауэлл столкнулся с непростой задачей: ему необходимо объяснить, что ФРС может вскоре начать сворачивать программу сокращения баланса, при этом не создав впечатления, что он готовится к приближающейся рецессии или «прогнулся» перед президентом США Дональдом Трампом.



Еще недавно Пауэлл полагал, что ему предстоит решать эту щекотливую проблему позднее в 2019 году, а не в эту среду на пресс-конференции по итогам первого с начала года заседания ФРС.



Однако из-за трех факторов - неожиданной нехватки резервов на Уолл-стрит, открытого давления со стороны инвесторов и Белого дома и решения самой ФРС пересмотреть вопрос о повышении ставок - американский ЦБ встал перед необходимостью признать реальную возможность того, ему потребуется сохранить на балансе больший объем облигаций, чем планировалось изначально.



Ситуация непростая - нельзя остановить цикл повышения ставки, одновременно не затронув вопрос с балансом.



Более объемный баланс может привести к повсеместному уменьшению стоимости заимствований на рынке и снижению курса доллара, что ослабит давление на развивающиеся рынки. Это также может сказаться на аппетите ФРС к покупке облигаций в случае спада в экономике США в будущем.

На протяжении более чем года ФРС методично сокращала баланс объемом в несколько триллионов долларов - с около $4,5 триллиона до примерно $4,1 триллиона, не афишируя это.

Вместо этого регулятор приучил рынки к планомерному повышению ставок, которое, согласно осторожным намекам представителей руководства ФРС, сделанным в последние недели, могло подойти к концу.



Однако в конце прошлого года системные инвесторы начали говорить, что сокращение баланса ФРС приводит к волатильности на рынках. С целью подчеркнуть характер того, что они считают опасным ограничительным эффектом отказа Федрезерва от скупки облигаций - программы «количественного смягчения», принятой в ходе финансового кризиса для стимулирования роста экономики, - они назвали процесс сокращения баланса «количественным ужесточением».



В декабре Трамп сделал на этой теме акцент, написав, что американский ЦБ не должен «совершать очередную ошибку» и «заканчивать с $50 миллиардами», имея в виду максимальный объем в $50 миллиардов, на который ФРС ежемесячно сокращал портфель облигаций, согласно плану, представленному в 2017 году.



Спустя день, когда Пауэлл сказал, что сокращение баланса останется на «автопилоте», индекс Standard & Poor 500 за 60 минут пережил самую существенную распродажу как минимум за год.



Через две недели, после того как Пауэлл подчеркнул гибкость плана регулятора, индекс за те же 60 минут показал лучшую динамику как минимум за год.



Сообщение Трампа указало на то, с какой дилеммой столкнулась ФРС: хотя план 2017 года предусматривал разграничение политики регулирования баланса и денежно-кредитной политики, рынки увидели между ними более тесную связь. Если ФРС будет стоять на своем, не давая балансу стать главным инструментом реагирования на взлеты и падения экономики, Пауэллу придется привлечь внимание к этому разграничению.



Мы почти уверены, что они (FOMC) не остановятся в процессе снижения баланса. ФРС хочет снизить его на столько, на сколько возможно, не нанося ущерб экономике.



ФРС и правда приближается к той точке, когда необходимо скорректировать план регулирования баланса, но не из-за экономики страны, которая, как мы неоднократно подчеркивали, находится в хорошем состоянии, а из-за ситуации на рынках краткосрочного капитала.



По мере уменьшения портфеля активов банки еще больше сокращали резервы на счетах ФРС, ограничив способность регулятора контролировать краткосрочные процентные ставки, которые определяют направление его денежно-кредитной политики.



Профильные гуру еще летом 2018 года говорили о том, что растущий дефицит резервов и, как следствие, повышательное давление на процентные ставки, потребует от ФРС завершить сокращение баланса на два года раньше, в результате чего объем активов будет на $1 триллион больше, чем планировал ЦБ США.



Федрезерв, в свою очередь, намерен сокращать свой портфель до необозначенного уровня, при котором спрос на резервы будет соответствовать предложению. Однако объем активов останется выше показателя в $900 миллиардов, находившихся на балансе до того, как рецессия 2007-2009 годов заставила регулятор начать скупать облигации.



«Он будет значительно меньше, чем сейчас... но далеко от того уровня, на котором он был прежде», - сказал Пауэлл в начале января. Повышенный интерес к балансу ФРС может заставить Пауэлла представить более четкий план действий на пресс-конференции, которая состоится в среду (21.30 Киева).



Есть мнение, что ФРС пора начинать анонсировать изменения политики. Сейчас она не лишена выбора, но чем дольше ее клерки ждут, тем меньше выбора у них будет.



После постепенного повышения ставок в прошлом году ФРС заняла выжидательную позицию в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в связи с замедлением роста за рубежом и рыночной волатильностью.

В 2017 году Федрезерв прогнозировал, что будет сокращать портфель примерно до 2022 года, когда объем активов будет составлять от $2,3 триллиона до $2,9 триллиона.



Но протокол декабрьского заседания FOMC указал на усиливающиеся разногласия внутри ФРС. Чиновники обсуждали возможность поддержания более объемного буфера ценных бумаг, чем планировалось, или замедления темпов сокращения баланса по мере приближения к финишной прямой.



Летом прошлого года гуру предсказывали, что ФРС будет вынуждена завершить процесс к началу 2020 года, когда объем активов на балансе будет составлять около $3,7 триллиона.

По их словам, протокол еще больше «сместил баланс рисков» и убедил их в том что, что Пауэлл примет меры, чтобы прекратить сокращение портфеля уже в III квартале 2019 года.

Мы не исключаем, что вышеперечисленные рассуждения о трудностях выбора FOMC ФРС США могут исчерпывающе пояснить текущее пребывание пару евро-доллар выше концептуальнозначимой отметки $1,1400 и ее нежелание опускаться ниже, несмотря на наши ожидания.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 29-го уровнями 31,57/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 29 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», несколько понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по просевшему на 3,0 коп. с закрытия понедельника спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 января по спросу и по предложению не изменились.



До полудня на отечественном валютном межбанке наблюдалась просадка курса пары доллар-гривня, драйвером которой было аккумулирование дефицитной на моменте гривни для участия в намеченном на вторник Минфином размещении ОВГЗ.



Около полудня картина изменилась: ряд системных банков-резидентов инициировали покупку упавшей в цене валюты для оплаты импортных контрактов. Немного неожиданно к ним присоединился системный же банк-нерезидент (Citibank). С учетом общеизвестного факта, что валютчики этого банка-«варяга» отличаются изрядным чутьем на грядущие тренды валютного рынка, это можно считать достаточно знаковым индикатором.



Рискнем предположить, несколько вариантов причин участия «варягов» в покупках доллара.



Во-первых, нерезидентов не устроила доходность ОВГЗ, предложенная Минфином.



Во-вторых, «варяги» раньше намеченных сроков инициировали репатриацию дивидендов на родину, использовав для конвертации предназначенную на аукцион Минфина гривню.



В ответ на эти перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня наличный рынок, как мы и предполагали в «Вечернем обзоре» (



Существует высокая вероятность аналогичной перспективы и для безналичного «американца». Во всяком случае, до активной фазы сезона репатриации дивидендов «варягами».



Этот «боковик» может быть нарушен пролонгацией «сафари» на гривню, которую надо будет уплатить Минфину за приобретенные 29-го ОВГЗ. Понятно, что спрос на нацвалюту пролонгирует «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня 30 января.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,72 коп., на торгах вторника повысился на 1,80 коп., оказавшись на уровне 27,7721 UAH/USD.Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,06 коп., составил 27,7680 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 29 января с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.16 Киева на отметку 27,76/27,78 на доминировании продаж СКВ, а спустя 24 минуты, по состоянию на 10.40, «американец» опустился к . 27,74/27,77 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.26.Снижение курса безналичного «американца» в дополуденной части сессии стало следствием нехватки гривневого ресурса, что, в свою очередь, было результатом действий регулятора, увлекшегося размещением своих депозитных сертификатов в рамках монетарного регулирования гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике упавших с уровня 57 906,9 млн. грн. к отметке 48 342,0 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, оставляла желать лучшего.А меж тем как раз на вторник Минфин наметил очередное размещение гривневых ОВГЗ, и это мероприятие требовало от участников заметных объемов нацвалюты. Последнюю на межбанке пришлось менять на СКВ. Большей частью продавали доллар нерезиденты, уронив безналичную пару доллар-гривня к 11.26 Киева до 27,73/27,74 UAH/USD.Вскоре, с 11.47 Киева, на межбанке произошла смена тренда – на рынке появились импортеры, инициировав покупки СКВ на локальных минимумах. Компанию им составили некоторые системные нерезиденты, которых, судя по всему, не устроили условия минфиновского аукциона по размещению госдолга. Общими усилиями «варяги» и импортеры подняли цену доллара к 27,77/27,79 UAH/USD.Полдень доллар на МЕЖБАНКЕ встретил ценами 27,78/27,80, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более «широких» цен - 27,780/27,805 UAH/USD, которые оставались действующими до самого завершения сессии.На цифре 27,780/27,805 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 29 января.Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7721 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,30% с 27,6883 UAH/USD до 27,7721 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 29 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 29 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 29-го заметно вырос в связи с минфиновским аукционом по размещению ОВГЗ.Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.В-третьих, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с послеполуденными покупками СКВ импортерами и некоторыми системными банками-нерезидентами. Кроме того, дополуденную коррекцию безналичного «американца» не поддержал вошедший в полосу стабильности рынок наличных.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 29 января повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок «американца» продемонстрировал ассортимент настроений, снижаясь до полудня и поднимаясь с 11.50 на покупках импортеров и нерезидентов.Во-вторых, 29-го вырос приток экспортной выручки, часть которой продавалась на межбанке.В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели обороты не радуют игроков межбанка) была снята с повестки дня.Рынок наличных после полудня, практически синхронно с безналичной парой доллар-гривня вернулся к росту. Заметим, что в дополуденную часть сессии наличный «американец» демонстрировал очень сдержанную нисходящую динамику, реагирую посредством клиентов «налички» на более заметное снижение «зеленого» безнала, котировки которого около 11.30 Киева достигли своего внутридневного минимума.Подобное отличие в динамике стало следствием разных курсо- и трендоформирующих драйверов. Наличный рынок был лишен прямого воздействия на настроения клиентовподготовки к размещению ОВГЗ Минфином и мероприятий Нацбанка на рынке гривневой ликвидности.Таким образом, к вечеру вторника наличный доллар приподнялся в цене. При этом все рынки системных центров валютообменного бизнеса завершили вторничную сессию в балансе спроса и предложения. Однако, за исключением Запорожья, где местные валютчики наконец-то рапортовали о росте итоговой ликвидности, обороты в о всех остальных городах немного понизились. Мы не исключаем, что часть «вины» за это лежит на «бычьем» тренде наличной пары доллар-гривня. Кроме того, вероятно клиенты наличного рынка заметив разворот рынка к росту, начали более сдержанно «сдавать валюту», оказывая тем самым давление как на курсовую динамик, так и на ликвидность.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0 коп., офера приподнялись на 1,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).Состоявшиеся пополудни развороты трендов наличного и безналичного долларов вверх, сопровождаемые покупками системных импортеров и «варягов» в лице солидного Citibank на валютном межбанке, дают весомые основания ожидать на ближайших торгах безналичным «американцем» роста его курса.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 29 января в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 29 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,67/27,74 UAH/USD, евро – 31,57/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в очень незначительной ценовой поддержке из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах межбанка.Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня.Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.В течение 29 января биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 2,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 1,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,67/27,74 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 28-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты.До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре очень незначительно снижалась, реагируя на нисходящий тренд «зеленого» безнала в это время. Кроме того, дисконтирование цен наличного доллара требовали мероприятия по выравниванию оптового рынка.В результате к 12.25 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.После обеда на оптовом рынке Днепра текущая стабильность сменилась восходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня.Повышение цен стало следствием смены настроения на рынке «зеленого» безнала, где с 11.50 обозначился рост «американца», транслированный на наличный рынок клиентами, ставшими более активно приобретать СКВ.По итогам дня цены доллара и евро приподнялись на послеобеденных покупках и мероприятиях дилеров по выравниванию рынка в баланс.Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Но это не спасло обороты от некоторого снижения – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 29 января биды и офера оптового наличного доллара прибавило по 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 28 января биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 января уровнями 31,57/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 3,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 29-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в течение первой половины понедельника «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 29-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1431 к $1,1415 потеряв в течение этого промежутка времени очень скромные 16 пунктов.Полагаю, наши дилеры, «заморозив», несколько приподняв в течение 29 января биды на фоне стабильности оферов наличной пары евро-гривня, с одной стороны отреагировали на касание парой евро-доллар на мировом рынке forex максимума понедельника ($1,1450), с другой, учли внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 29 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1427, пара евро-доллар уже около 03.30 Киева успела провалиться к локальную «яму» ($1,1422), выбираясь из которой инициировала ралли. Рост пары евро-доллар исчерпался около 11.00 Киева, после касания ею максимума предыдущей сессии ($1,1450). Последовавшая засим коррекция уронила евро в район отметки $1,1423.После 19.00 Киева пара евро-доллар «успокоилась», консолидировавшись в довольно узком диапазоне $1,1422-1,1428, который не покидала до 21.00 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара США слабо меняется в паре с евро во вторник, инвесторы ожидают окончания январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).Евро торгуется к 14.40 Киева в районе $1,1429 против $1,1428 на закрытие прошлой сессии.Курс евро валюты находится к указанному времени в районе ¥125,1 по сравнению со ¥124,96 в предыдущий рабочий день.Курс доллара составляет ¥109,47 против ¥109,35 в понедельник.Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, слабо меняется в ходе торгов.Участники рынка в целом не сомневаются, что Федрезерв в среду оставит неизменно базовую ставку, находящуюся на уровне 2,25-2,5%, и будут внимательно следить за выступлением главы центробанка Джерома Пауэлла на предмет сигналов о дальнейшем снижении темпов нормализации ДКП.Кроме того, рынки будут отслеживать ход торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, правительство Штатов потребует от Китая доказать, что Пекин способен выполнять обещания.Также повышенное внимание инвесторов привлекает голосование по новому проекту Brexit в британском парламенте. Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,3168 против $1,3166 в предыдущий рабочий день и Є1,1522 по сравнению с Є1,1518.Во вторник на рынке сохранился позитивный настрой к евро. В ходе торгов в Европе пара евро-доллар около 11.00 Киева обновила максимум от 28 января на отметках $1,1444 и $1,1450 на фоне повышения пар с евро.Экспирации во вторник включают страйки $1,1410–15 (Є1,23 млрд.) и $1,1465 (Є518 млн).Пара евро-фунт росла на 0,3% до £0,8711. Укрепление евро вызвано неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из ЕС. Участники торгов перед голосованием в британском парламенте корректировали открытые позиции в кросс-парах с евро и фунтом. Ожидается, что голосование в парламенте Великобритании по новой сделке, пройдет сегодня в 17.00 Киева. Есть также информация, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля. Полагаем, что во вторник будут отбирать поправки для голосования в феврале.В настоящий момент евро уже скорректировался вниз. Президент Европейского центрального банка Марио Драги в понедельник сказал, выступая в Европарламенте, что хотя ситуация в экономике еврозоны выглядит слабее, чем ожидалось, она не настолько плоха, чтобы предпринимать дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования.По состоянию на 18.30 Киева пара евро-доллар снизилась с $1,1445 до $1,1423. Временной поддержкой выступит уровень $1,1411. Если цена на нем не задержится, то падение усилится до отметки $1,1390. Важных новостей для США не запланировано. Те пары, которые в понедельник закрылись ростом, перед вторым днем заседания FOMC ФРС могут закрыться снижением.Мы со своей стороны полагаем, что курс пары евро-доллара останется в узком диапазоне, учитывая торговые переговоры и встречу FOMC ФРС США на этой неделе.Кстати, о среднесрочных перспективах монетарной стратегии Федрезерва.К январскому заседанию FOMC глава ФРС Джером Пауэлл столкнулся с непростой задачей: ему необходимо объяснить, что ФРС может вскоре начать сворачивать программу сокращения баланса, при этом не создав впечатления, что он готовится к приближающейся рецессии или «прогнулся» перед президентом США Дональдом Трампом.Еще недавно Пауэлл полагал, что ему предстоит решать эту щекотливую проблему позднее в 2019 году, а не в эту среду на пресс-конференции по итогам первого с начала года заседания ФРС.Однако из-за трех факторов - неожиданной нехватки резервов на Уолл-стрит, открытого давления со стороны инвесторов и Белого дома и решения самой ФРС пересмотреть вопрос о повышении ставок - американский ЦБ встал перед необходимостью признать реальную возможность того, ему потребуется сохранить на балансе больший объем облигаций, чем планировалось изначально.Ситуация непростая - нельзя остановить цикл повышения ставки, одновременно не затронув вопрос с балансом.Более объемный баланс может привести к повсеместному уменьшению стоимости заимствований на рынке и снижению курса доллара, что ослабит давление на развивающиеся рынки. Это также может сказаться на аппетите ФРС к покупке облигаций в случае спада в экономике США в будущем.На протяжении более чем года ФРС методично сокращала баланс объемом в несколько триллионов долларов - с около $4,5 триллиона до примерно $4,1 триллиона, не афишируя это.Вместо этого регулятор приучил рынки к планомерному повышению ставок, которое, согласно осторожным намекам представителей руководства ФРС, сделанным в последние недели, могло подойти к концу.Однако в конце прошлого года системные инвесторы начали говорить, что сокращение баланса ФРС приводит к волатильности на рынках. С целью подчеркнуть характер того, что они считают опасным ограничительным эффектом отказа Федрезерва от скупки облигаций - программы «количественного смягчения», принятой в ходе финансового кризиса для стимулирования роста экономики, - они назвали процесс сокращения баланса «количественным ужесточением».В декабре Трамп сделал на этой теме акцент, написав, что американский ЦБ не должен «совершать очередную ошибку» и «заканчивать с $50 миллиардами», имея в виду максимальный объем в $50 миллиардов, на который ФРС ежемесячно сокращал портфель облигаций, согласно плану, представленному в 2017 году.Спустя день, когда Пауэлл сказал, что сокращение баланса останется на «автопилоте», индекс Standard & Poor 500 за 60 минут пережил самую существенную распродажу как минимум за год.Через две недели, после того как Пауэлл подчеркнул гибкость плана регулятора, индекс за те же 60 минут показал лучшую динамику как минимум за год.Сообщение Трампа указало на то, с какой дилеммой столкнулась ФРС: хотя план 2017 года предусматривал разграничение политики регулирования баланса и денежно-кредитной политики, рынки увидели между ними более тесную связь. Если ФРС будет стоять на своем, не давая балансу стать главным инструментом реагирования на взлеты и падения экономики, Пауэллу придется привлечь внимание к этому разграничению.Мы почти уверены, что они (FOMC) не остановятся в процессе снижения баланса. ФРС хочет снизить его на столько, на сколько возможно, не нанося ущерб экономике.ФРС и правда приближается к той точке, когда необходимо скорректировать план регулирования баланса, но не из-за экономики страны, которая, как мы неоднократно подчеркивали, находится в хорошем состоянии, а из-за ситуации на рынках краткосрочного капитала.По мере уменьшения портфеля активов банки еще больше сокращали резервы на счетах ФРС, ограничив способность регулятора контролировать краткосрочные процентные ставки, которые определяют направление его денежно-кредитной политики.Профильные гуру еще летом 2018 года говорили о том, что растущий дефицит резервов и, как следствие, повышательное давление на процентные ставки, потребует от ФРС завершить сокращение баланса на два года раньше, в результате чего объем активов будет на $1 триллион больше, чем планировал ЦБ США.Федрезерв, в свою очередь, намерен сокращать свой портфель до необозначенного уровня, при котором спрос на резервы будет соответствовать предложению. Однако объем активов останется выше показателя в $900 миллиардов, находившихся на балансе до того, как рецессия 2007-2009 годов заставила регулятор начать скупать облигации.«Он будет значительно меньше, чем сейчас... но далеко от того уровня, на котором он был прежде», - сказал Пауэлл в начале января. Повышенный интерес к балансу ФРС может заставить Пауэлла представить более четкий план действий на пресс-конференции, которая состоится в среду (21.30 Киева).Есть мнение, что ФРС пора начинать анонсировать изменения политики. Сейчас она не лишена выбора, но чем дольше ее клерки ждут, тем меньше выбора у них будет.После постепенного повышения ставок в прошлом году ФРС заняла выжидательную позицию в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в связи с замедлением роста за рубежом и рыночной волатильностью.В 2017 году Федрезерв прогнозировал, что будет сокращать портфель примерно до 2022 года, когда объем активов будет составлять от $2,3 триллиона до $2,9 триллиона.Но протокол декабрьского заседания FOMC указал на усиливающиеся разногласия внутри ФРС. Чиновники обсуждали возможность поддержания более объемного буфера ценных бумаг, чем планировалось, или замедления темпов сокращения баланса по мере приближения к финишной прямой.Летом прошлого года гуру предсказывали, что ФРС будет вынуждена завершить процесс к началу 2020 года, когда объем активов на балансе будет составлять около $3,7 триллиона.По их словам, протокол еще больше «сместил баланс рисков» и убедил их в том что, что Пауэлл примет меры, чтобы прекратить сокращение портфеля уже в III квартале 2019 года.Мы не исключаем, что вышеперечисленные рассуждения о трудностях выбора FOMC ФРС США могут исчерпывающе пояснить текущее пребывание пару евро-доллар выше концептуальнозначимой отметки $1,1400 и ее нежелание опускаться ниже, несмотря на наши ожидания.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 29-го уровнями 31,57/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 29 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», несколько понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по просевшему на 3,0 коп. с закрытия понедельника спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 января по спросу и по предложению не изменились.До полудня на отечественном валютном межбанке наблюдалась просадка курса пары доллар-гривня, драйвером которой было аккумулирование дефицитной на моменте гривни для участия в намеченном на вторник Минфином размещении ОВГЗ.Около полудня картина изменилась: ряд системных банков-резидентов инициировали покупку упавшей в цене валюты для оплаты импортных контрактов. Немного неожиданно к ним присоединился системный же банк-нерезидент (Citibank). С учетом общеизвестного факта, что валютчики этого банка-«варяга» отличаются изрядным чутьем на грядущие тренды валютного рынка, это можно считать достаточно знаковым индикатором.Рискнем предположить, несколько вариантов причин участия «варягов» в покупках доллара.Во-первых, нерезидентов не устроила доходность ОВГЗ, предложенная Минфином.Во-вторых, «варяги» раньше намеченных сроков инициировали репатриацию дивидендов на родину, использовав для конвертации предназначенную на аукцион Минфина гривню.В ответ на эти перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня наличный рынок, как мы и предполагали в «Вечернем обзоре» ( Валютный рынок в контексте ), вошел в боковой тренд, констатировав фактическую стабильность действующих цен.Существует высокая вероятность аналогичной перспективы и для безналичного «американца». Во всяком случае, до активной фазы сезона репатриации дивидендов «варягами».Этот «боковик» может быть нарушен пролонгацией «сафари» на гривню, которую надо будет уплатить Минфину за приобретенные 29-го ОВГЗ. Понятно, что спрос на нацвалюту пролонгирует «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня 30 января.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70407 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4525 раз. Подякували: 8239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:12 Re: Валютный рынок в контексте , с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы... Писец, с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы... Vadim V

Повідомлень: 1439 З нами з: 23.05.14 Подякував: 335 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:16 Re: Валютный рынок в контексте tea написав: Я 8-го буду в Харкові. Я 8-го буду в Харкові. на четвертий поверх зайдете? на четвертий поверх зайдете? Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2266 З нами з: 03.12.14 Подякував: 257 раз. Подякували: 301 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:16 Vadim V написав: Писец , с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы... Писец, с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы...

а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть. а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява vitaliian

Повідомлень: 556 З нами з: 06.04.16 Подякував: 170 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:24 vitaliian написав: Vadim V написав: Писец , с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы... Писец, с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы...

а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть. а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть.



Только и слышу что все валят, а тем временем цены на новострой как с цепи сорвались, с каждым котлованом все выше, к тому же манипуляции с понижением курса доллара способствуют росту цен на недвигу в у.е. Только и слышу что все валят, а тем временем цены на новострой как с цепи сорвались, с каждым котлованом все выше, к тому же манипуляции с понижением курса доллара способствуют росту цен на недвигу в у.е. remark Повідомлень: 361 З нами з: 25.12.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:24 vitaliian написав: Vadim V написав: Писец , с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы... Писец, с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы...

а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть. а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть.

Аха , мне в 2015 ВСЕ шептали шо на х оно надо грндэпо в том числе и месные элитные гуру , это гиблая авантюра , пакупай доллар на все. Аха , мне в 2015 ВСЕ шептали шо на х оно надо грндэпо в том числе и месные элитные гуру, это гиблая авантюра , пакупай доллар на все. Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 29 січ, 2019 21:29, всього редагувалось 2 разів. Vadim V

Повідомлень: 1439 З нами з: 23.05.14 Подякував: 335 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:25 vitaliian написав: Vadim V написав: Писец , с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы... Писец, с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы...

а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть. а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть.

По сравнению с началом 2016 года аренда однушек выросла на 30% в долларовом измерении.

Пусть бы она и дальше та же "проседала" По сравнению с началом 2016 года аренда однушек выросла на 30% в долларовом измерении.Пусть бы она и дальше та же "проседала" juristkostya Повідомлень: 2313 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:26 Мизантрóп написав: tea написав: Я 8-го буду в Харкові. Я 8-го буду в Харкові. на четвертий поверх зайдете? на четвертий поверх зайдете?

На проспекті Гагаріна? На проспекті Гагаріна? tea Повідомлень: 16781 З нами з: 15.11.08 Подякував: 588 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 21:37 Re: Валютный рынок в контексте Vadim V написав: Аха , мне в 2015 ВСЕ шептали шо на х оно надо грндэпо в том числе и месные элитные гуру , это гиблая авантюра , пакупай доллар на все. Аха , мне в 2015 ВСЕ шептали шо на х оно надо грндэпо в том числе и месные элитные гуру , это гиблая авантюра , пакупай доллар на все. а что гривнодепо с 2015 себя не отбили? Разве за 3 года недвижка или валюта столько принесли бы? а что гривнодепо с 2015 себя не отбили? Разве за 3 года недвижка или валюта столько принесли бы? в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява vitaliian

Повідомлень: 556 З нами з: 06.04.16 Подякував: 170 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 422423424425426> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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