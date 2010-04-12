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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 423424425426>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 143
1. меньше 27
15%
21
2. 27 - 28.50
50%
71
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:39

  vitaliian написав:
  Vadim V написав:Аха , мне в 2015 ВСЕ шептали шо на х оно надо грндэпо в том числе и месные элитные гуру , это гиблая авантюра , пакупай доллар на все.
а что гривнодепо с 2015 себя не отбили? Разве за 3 года недвижка или валюта столько принесли бы?

А я шо жалуюсь?
Аренда тоже не подвела.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:41

  remark написав:
  vitaliian написав:
  Vadim V написав:Писец :( , с 2015 на грн. дэпо и молил Бога ....., а тута внезапно приспичело купить жбетон , там в грн. а мне дают никому не нужный , при таком курсе ,такие вилы... :mrgreen:

а смысл входить в бетон? если жить то да, а для прочих целей - сомнительная затея (разве что коммерческая недвижимость). Народ массово валит из страны, могут ещё цены просесть.


Только и слышу что все валят, а тем временем цены на новострой как с цепи сорвались, с каждым котлованом все выше, к тому же манипуляции с понижением курса доллара способствуют росту цен на недвигу в у.е.

То же самое тут в 2012-2013 годах писали.
Кто ждет девала бакса - дождется, и недвиги по халяве нагребет у застройщиков, как в 2014 .
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:вероятно на более длительные сроки Минфину не занять такие деньги накануне выборов.

размещение таких "ультракоротких" бумаг участники рынка связывают с готовящимся Минфином привлечением второго транша внешнего займа под гарантию Всемирного банка.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

remark написав:Только и слышу что все валят, а тем временем цены на новострой как с цепи сорвались, с каждым котлованом все выше, к тому же манипуляции с понижением курса доллара способствуют росту цен на недвигу в у.е.

Так точно. У нас в провінції в кінці 2017-го ще можна було в бюджетній панельці за 6900-7300 квадрат взяти. Наразі
8800-10600 у того ж забудовника на етапі котлована, при чому нижче 9800 однушки вже розкуплені.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:43

  vitaliian написав:
  Vadim V написав:Аха , мне в 2015 ВСЕ шептали шо на х оно надо грндэпо в том числе и месные элитные гуру , это гиблая авантюра , пакупай доллар на все.
а что гривнодепо с 2015 себя не отбили? Разве за 3 года недвижка или валюта столько принесли бы?

Доходность недвиги последние 3 года была порядка 15% годовых в долларе.
Депозитов таких точно нет, а "валютные качели"...ну, это надо быть мега-провидцем ...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

Где Кабанчик ? Пора заявиться :) :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:48

  Zebra написав:То же самое тут в 2012-2013 годах писали.
Кто ждет девала бакса - дождется, и недвиги по халяве нагребет у застройщиков, как в 2014 .

Вот у вас оговорка по Фрейду. Да, кто сидит в золоте и ждет девала бакса, тот дождется. И недвигу купит за унцию золота. Ну, на окраине так точно. В спальнике Киева. Унции за 2-3 будет. Трамп набузит и объявит дефолт. Очень большая вероятность. А если еще наложатся наши проблемы, то, может, и дешевле. Тока б не было войны, а то недвига не нужна. Мне чего-то снилось 27 число. Еще подумал, вроде декабря, но тепло и снега нет. В вещие сны не верю, но как бы 27 апреля на Пасху путлер не напал, станут ясны итоги выборов, оно сидит и ждет. А что оно ждет - что выберем Юльку и она отведет войска?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 29 січ, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:49

  juristkostya написав:Доходность недвиги последние 3 года была порядка 15% годовых в долларе.
Депозитов таких точно нет, а "валютные качели"...ну, это надо быть мега-провидцем ...

Где такое было? Даже сейчас 8-10%, а 3 года назад было и того 5.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:53

  tea написав:
  Мизантрóп написав:
  tea написав:Я 8-го буду в Харкові.
на четвертий поверх зайдете?

На проспекті Гагаріна? :mrgreen:

так,може в "Класе" бути по хліб або ліки пійти.Фото є,можна розпитати сусідів.Поверх другий скоріш :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Завтра погашение 4,4 млрд.грн , и 354 млн.долларов.

Исходя из необходимости крупного погашения в валюте на завтра, теперь понятно почему Минфин решился привлекать валюту на столь короткий срок - 22 дня ( 285 млн $) и на 78 дней ( 37 млн $ ) , вероятно на более длительные сроки Минфину не занять такие деньги накануне выборов
Чому? Валюти достатньо в резервах, в чому ризик? Можливо в Мінфіні вирішили перезайняти на короткий строк, розуміючи, що через 22 дні доляр буде дешевше і пропозиції на МБ буде більше і немає зараз потреби накопичувати внутрішні валютні боргові зобов*язання під вищий відсоток на відміну довгим і дешевим коштам позик від МВФ.
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