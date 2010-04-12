Додано: Вів 29 січ, 2019 21:48

Zebra написав: То же самое тут в 2012-2013 годах писали.

Кто ждет девала бакса - дождется, и недвиги по халяве нагребет у застройщиков, как в 2014 . То же самое тут в 2012-2013 годах писали.Кто ждет девала бакса - дождется, и недвиги по халяве нагребет у застройщиков, как в 2014 .

Вот у вас оговорка по Фрейду. Да, кто сидит в золоте и ждет девала бакса, тот дождется. И недвигу купит за унцию золота. Ну, на окраине так точно. В спальнике Киева. Унции за 2-3 будет. Трамп набузит и объявит дефолт. Очень большая вероятность. А если еще наложатся наши проблемы, то, может, и дешевле. Тока б не было войны, а то недвига не нужна. Мне чего-то снилось 27 число. Еще подумал, вроде декабря, но тепло и снега нет. В вещие сны не верю, но как бы 27 апреля на Пасху путлер не напал, станут ясны итоги выборов, оно сидит и ждет. А что оно ждет - что выберем Юльку и она отведет войска?