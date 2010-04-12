|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:58
дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).
US
Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16781
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02
tea написав: дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).
US
Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.
Как то, ВИТИЕВАТО
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6534
|1400200
|
Вів 29 січ, 2019 13:04
ЛОБ
|
|14250
|1651281
|
Пон 28 січ, 2019 20:16
Zebra
|
|159
|268187
|
|