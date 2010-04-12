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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 423424425426

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 143
1. меньше 27
15%
21
2. 27 - 28.50
50%
71
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:58

  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).

US

Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02

  tea написав:
  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).

US

Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.

Как то, ВИТИЕВАТО :mrgreen:
сірий
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