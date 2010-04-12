|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:58
дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).
US
Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16781
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02
tea написав: дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).
US
Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.
Как то, ВИТИЕВАТО
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:09
А что это за цифра продажи на Меняйле - 28.41
Как принято говорить, "что-то знают"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15222
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1270 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:15
пачку двоечек на чаевые в Турции хотят пристроить наверное,вот и потянуло средний вверх
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10185
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27
инистерство финансов 29 января на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9 млрд грн, $330,7 млн и 5,6 млн евро.
Среди гривневых бумаг самый большой интерес покупатели проявили к коротким бумагам на 91 день (на 3,692 млрд грн) под 19,5% годовых. Остальные выпуски будут погашены через 154-364 дня, а доходность по ним составила 18,98-18,47%.
Самую большую сумму в долларах - $285,6 млн - инвесторы готовы были одолжить Минфину только на 22 дня под 6,25%. "Возможно, их покупали инвесторы, которые боятся президентских выборов", - говорит глава ИГ "Универ" Тарас Козак. Погашение бумаг произойдет 21 февраля, а первый тур выборов - 31 марта.
"Другие бумаги погашаются после первого тура выборов, доходность по ним выше", - заметил Тарас Козак. ОВГЗ на 78 дней проданы под 6,5% годовых на $37,6 млн, на 140 дней под 6,7% - на $487,6 тыс., на 266 дней под 7,25% - на $7,03 млн.
Облигации в евро размещены на 71 день под 4,5% годовых на 5,63 млн евро.
"Самые длинные из предложенных гривневых облигаций - сроком на 1666 дней (это свыше 4,5 лет) - не нашли своих покупателей. Не договорились о доходности. Инвесторы хотели 18%, а Минфин давал не больше 17%", - отметил Тарас Козак.
По результатам проведения размещений ОВГЗ 29 января в государственный бюджет привлечено 18,355 млрд грн, подсчитали в Минфине.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4878
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2072 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:56
тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5491
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:07
juristkostya написав:
Доходность недвиги последние 3 года была порядка 15% годовых в долларе.
Депозитов таких точно нет, а "валютные качели"...ну, это надо быть мега-провидцем ...
15% ?
купить за 1000 грн "собачью будку" и сдавать на ночь бомжам (оплата стеклотарой)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4878
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2072 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6904
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 3499 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:31
edvardd написав:
тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...
Убежище = это золото, а доллар - бумажка, зависящая от прихотей Трампа, ФРС, от гиагнтского долга США и необходимости его обесценивать, от грядущего кризиса, который надо будет заливать печатный станком, отужасного торгового и бюджетного дефицита и от политической нестабильности. Думаете, горячая точка, если она будет с участием американцев, усилит веру в доллар? Вообще, конечно, путлер тут вляпался. Фактически, поддерживает труп.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20180
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 1983 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:34
А что с торговым и бюджетным дефицитом и покупкой трежерей иностранцами? Почему до сих пор нет данных, висят декабрьские? Вроде и шатдаун уже закончился.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20180
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 1983 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6534
|1400235
|
Вів 29 січ, 2019 13:04
ЛОБ
|
|14250
|1651331
|
Пон 28 січ, 2019 20:16
Zebra
|
|159
|268187
|
|