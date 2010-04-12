Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27

инистерство финансов 29 января на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9 млрд грн, $330,7 млн и 5,6 млн евро.



Среди гривневых бумаг самый большой интерес покупатели проявили к коротким бумагам на 91 день (на 3,692 млрд грн) под 19,5% годовых. Остальные выпуски будут погашены через 154-364 дня, а доходность по ним составила 18,98-18,47%.



Самую большую сумму в долларах - $285,6 млн - инвесторы готовы были одолжить Минфину только на 22 дня под 6,25%. "Возможно, их покупали инвесторы, которые боятся президентских выборов", - говорит глава ИГ "Универ" Тарас Козак. Погашение бумаг произойдет 21 февраля, а первый тур выборов - 31 марта.



"Другие бумаги погашаются после первого тура выборов, доходность по ним выше", - заметил Тарас Козак. ОВГЗ на 78 дней проданы под 6,5% годовых на $37,6 млн, на 140 дней под 6,7% - на $487,6 тыс., на 266 дней под 7,25% - на $7,03 млн.



Облигации в евро размещены на 71 день под 4,5% годовых на 5,63 млн евро.



"Самые длинные из предложенных гривневых облигаций - сроком на 1666 дней (это свыше 4,5 лет) - не нашли своих покупателей. Не договорились о доходности. Инвесторы хотели 18%, а Минфин давал не больше 17%", - отметил Тарас Козак.



По результатам проведения размещений ОВГЗ 29 января в государственный бюджет привлечено 18,355 млрд грн, подсчитали в Минфине.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.