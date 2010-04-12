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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 424425426427>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:58

  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).

US

Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02

  tea написав:
  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).

US

Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.

Как то, ВИТИЕВАТО :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:09

А что это за цифра продажи на Меняйле - 28.41 :?: :shock:
Как принято говорить, "что-то знают" :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:15

  Starikan написав:А что это за цифра продажи на Меняйле - 28.41 :?: :shock:
Как принято говорить, "что-то знают" :wink:

пачку двоечек на чаевые в Турции хотят пристроить наверное,вот и потянуло средний вверх :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27

инистерство финансов 29 января на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9 млрд грн, $330,7 млн и 5,6 млн евро.

Среди гривневых бумаг самый большой интерес покупатели проявили к коротким бумагам на 91 день (на 3,692 млрд грн) под 19,5% годовых. Остальные выпуски будут погашены через 154-364 дня, а доходность по ним составила 18,98-18,47%.

Самую большую сумму в долларах - $285,6 млн - инвесторы готовы были одолжить Минфину только на 22 дня под 6,25%. "Возможно, их покупали инвесторы, которые боятся президентских выборов", - говорит глава ИГ "Универ" Тарас Козак. Погашение бумаг произойдет 21 февраля, а первый тур выборов - 31 марта.

"Другие бумаги погашаются после первого тура выборов, доходность по ним выше", - заметил Тарас Козак. ОВГЗ на 78 дней проданы под 6,5% годовых на $37,6 млн, на 140 дней под 6,7% - на $487,6 тыс., на 266 дней под 7,25% - на $7,03 млн.

Облигации в евро размещены на 71 день под 4,5% годовых на 5,63 млн евро.

"Самые длинные из предложенных гривневых облигаций - сроком на 1666 дней (это свыше 4,5 лет) - не нашли своих покупателей. Не договорились о доходности. Инвесторы хотели 18%, а Минфин давал не больше 17%", - отметил Тарас Козак.

По результатам проведения размещений ОВГЗ 29 января в государственный бюджет привлечено 18,355 млрд грн, подсчитали в Минфине.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:56

тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:07

  juristkostya написав:Доходность недвиги последние 3 года была порядка 15% годовых в долларе.
Депозитов таких точно нет, а "валютные качели"...ну, это надо быть мега-провидцем ...


15% ?
купить за 1000 грн "собачью будку" и сдавать на ночь бомжам (оплата стеклотарой)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:25

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...


Завтра Мадуре уже все …
Пипл опять собирается и идет завтра к гарнизонам забирать своих детей из казарм. Для подстраховки запланировали еще одну ходу в субботу. А больше у него влияния ни на кого нет. Венесуэльские бабки американцы дают уже только в руки Гуаидо. Российский самолет стоит в аэропорту Каракаса. Эвакуируют. Чтоб нашему урке не скучно было, будут вместе бухать и в очко дуться.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:31

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

Убежище = это золото, а доллар - бумажка, зависящая от прихотей Трампа, ФРС, от гиагнтского долга США и необходимости его обесценивать, от грядущего кризиса, который надо будет заливать печатный станком, отужасного торгового и бюджетного дефицита и от политической нестабильности. Думаете, горячая точка, если она будет с участием американцев, усилит веру в доллар? Вообще, конечно, путлер тут вляпался. Фактически, поддерживает труп.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:34

А что с торговым и бюджетным дефицитом и покупкой трежерей иностранцами? Почему до сих пор нет данных, висят декабрьские? Вроде и шатдаун уже закончился.
hxbbgaf
 
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