ох эти прогнозы....
может вырастет, а может и наоборот. Вон с фунтом как вышло, все писали,- если Терезку не поддержат и провалят голосование, то фунт обвалится. Не поддержали. И фунт вырос почти на 10 центов.
Такие вот прогнозы.
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:34
ох эти прогнозы....
может вырастет, а может и наоборот. Вон с фунтом как вышло, все писали,- если Терезку не поддержат и провалят голосование, то фунт обвалится. Не поддержали. И фунт вырос почти на 10 центов.
Такие вот прогнозы.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:42
Вчора у Венесуелу порожній літак з Росії прибув.Ходять чутки,що легітимний зібрався тікати в Ростов.
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:44
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:54
яка Ваша думка по $ на цей тиждень?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05
Наверное, данные такие, что если их показать, будет паника. Вот и мухлюют там. Шатдаун уже закончился, а данных все равно нет. Перед заседанием ФРС нужен позитив иначе все будет выглядеть как хорошая мина при плохой игре. Хотя торговый баланс должен был выйти еще 3 недели назад.
|