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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 424425426427

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:34

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

ох эти прогнозы....
может вырастет, а может и наоборот. Вон с фунтом как вышло, все писали,- если Терезку не поддержат и провалят голосование, то фунт обвалится. Не поддержали. И фунт вырос почти на 10 центов.
Такие вот прогнозы.

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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:42

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

Вчора у Венесуелу порожній літак з Росії прибув.Ходять чутки,що легітимний зібрався тікати в Ростов. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:44

  hxbbgaf написав:А что с торговым и бюджетным дефицитом и покупкой трежерей иностранцами? Почему до сих пор нет данных, висят декабрьские?

Хотілось би почути Вашу версію. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:54

  tea написав:Хотілось би почути Вашу версію.

яка Ваша думка по $ на цей тиждень?

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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05

  tea написав:
  hxbbgaf написав:А что с торговым и бюджетным дефицитом и покупкой трежерей иностранцами? Почему до сих пор нет данных, висят декабрьские?

Хотілось би почути Вашу версію. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Наверное, данные такие, что если их показать, будет паника. Вот и мухлюют там. Шатдаун уже закончился, а данных все равно нет. Перед заседанием ФРС нужен позитив иначе все будет выглядеть как хорошая мина при плохой игре. Хотя торговый баланс должен был выйти еще 3 недели назад.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 01:12

  tea написав:
  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

Вчора у Венесуелу порожній літак з Росії прибув.Ходять чутки,що легітимний зібрався тікати в Ростов. :mrgreen:

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