Додано: Сер 30 січ, 2019 09:53

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении тренда гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. С изрядным замедлением. Во всяком случае, на это указывало «косметические» снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн.



Думается, это следствие продолжения нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами. Третьего дня, напомним, регулятор разместил депосертификаты на сумму около 26,0 млрд. грн.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 января с уровней: доллар – 27,50/27,85 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 29 января по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 января по спросу упал на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1433, приподнявшись к $1,1438 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.



Дата: 30 января 2019 г. на 09.42

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,66/27,70 UAH/USD

€ – 31,57/31,67 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB



US