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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 425426427428>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:34

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

ох эти прогнозы....
может вырастет, а может и наоборот. Вон с фунтом как вышло, все писали,- если Терезку не поддержат и провалят голосование, то фунт обвалится. Не поддержали. И фунт вырос почти на 10 центов.
Такие вот прогнозы.

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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:42

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

Вчора у Венесуелу порожній літак з Росії прибув.Ходять чутки,що легітимний зібрався тікати в Ростов. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:44

  hxbbgaf написав:А что с торговым и бюджетным дефицитом и покупкой трежерей иностранцами? Почему до сих пор нет данных, висят декабрьские?

Хотілось би почути Вашу версію. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:54

  tea написав:Хотілось би почути Вашу версію.

яка Ваша думка по $ на цей тиждень?

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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05

  tea написав:
  hxbbgaf написав:А что с торговым и бюджетным дефицитом и покупкой трежерей иностранцами? Почему до сих пор нет данных, висят декабрьские?

Хотілось би почути Вашу версію. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Наверное, данные такие, что если их показать, будет паника. Вот и мухлюют там. Шатдаун уже закончился, а данных все равно нет. Перед заседанием ФРС нужен позитив иначе все будет выглядеть как хорошая мина при плохой игре. Хотя торговый баланс должен был выйти еще 3 недели назад.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 01:12

  tea написав:
  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

Вчора у Венесуелу порожній літак з Росії прибув.Ходять чутки,що легітимний зібрався тікати в Ростов. :mrgreen:

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:20

  prodigy написав:
15% ?
купить за 1000 грн "собачью будку" и сдавать на ночь бомжам (оплата стеклотарой)

Капитальный гараж в Киеве можно купить за 3к$ а сдать за 800грн/мес (или 29$) окупаемость 103 месяца или 11,8% годовых без налогов! Спрос есть, дворы забиты машинами парковаться негде. Сам когда-то искал гараж офигел от того какой хлам сдают и как мало предложений в аренду. Из минусов низкая ликвидность и документы "члена кооператива".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 січ, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,65/27,72
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:30

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
15% ?
купить за 1000 грн "собачью будку" и сдавать на ночь бомжам (оплата стеклотарой)

Капитальный гараж в Киеве можно купить за 3к$ а сдать за 800грн/мес (или 29$) окупаемость 103 месяца или 11,8% годовых без налогов! Спрос есть, дворы забиты машинами парковаться негде. Сам когда-то искал гараж офигел от того какой хлам сдают и как мало предложений в аренду. Из минусов низкая ликвидность и документы "члена кооператива".


за 3к только железный, у нас капитальные гаражи от 8-15к
с документами не вопрос: оформил себе "право власності"
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:53

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении тренда гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. С изрядным замедлением. Во всяком случае, на это указывало «косметические» снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн.

Думается, это следствие продолжения нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами. Третьего дня, напомним, регулятор разместил депосертификаты на сумму около 26,0 млрд. грн.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 января с уровней: доллар – 27,50/27,85 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,422 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с 29 января по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 января по спросу упал на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1433, приподнявшись к $1,1438 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.

Дата: 30 января 2019 г. на 09.42
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,66/27,70 UAH/USD
€ – 31,57/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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