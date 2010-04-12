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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 425426427428429>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:01

  yama написав: Про толерантність в Бельгії до мови розказати ? говорять троє на французській підходить чувак, що не розуміє французську, і говорить німецькою ...всі переходять на німецьку щоб їх розуміли . ВапросЫ ?


А если в Украине 3 будет говорить по-русски и к ним подойдёт украиноговорящий?

Короче вата detected.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:01

  сірий написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Одесса, Запорожье, Крыжополь).
Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).

US

Аналізую зелені букви десь останні два тижні у динаміці.Що помітив - Крижопіль тягне курси вниз.Щодня.Виходить,що Гагарін орієнтується на курси Києва,а Київ дивиться на Крижопіль.Тільки Крижопіль вдень опустить курси вниз,так через 15-20 хвилин Кицька пише - жорсткий дефіцит гривні.

Как то, ВИТИЕВАТО :mrgreen:

Зрозумів - не бачите взаємозв"язку.
Дивіться - на сайті сидять кияни,у яких мішки доларів.Вони слідкують тут за курсами Крижополя.Як тільки Крижопіль вниз - вони взувають роліки і мерщій здавати Кицькі долари,бо знають,що після Крижополя з лагом у 20-30 хвилин знижується і Київ.
Ну і тоді Кицька й пише - жорсткий дефіцит гривні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:06

[quote="4566641:tea"]
Земная ось сместилась Киев >Крыжополь
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:08

  tea написав:Готівка потроху вниз.Крижопіль валить курс по всій Україні.

операция "гривны нет" затянулась. думаю закончится резко, вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:12

  yama написав: Про толерантність в Бельгії до мови розказати ? говорять троє на французській підходить чувак, що не розуміє французську, і говорить німецькою ...всі переходять на німецьку щоб їх розуміли . ВапросЫ ?



Вы верите в сказки?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:14

  Яша написав:
  tea написав:Готівка потроху вниз.Крижопіль валить курс по всій Україні.

операция "гривны нет" затянулась. думаю закончится резко, вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.

*Відправлено з Чату


Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:17

  Vitalych-new написав:Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

основа тени - крупный бизнес. А душат (в порывах борьбы) почему-то мелкий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 січ, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:18

Привет из Днепра-4

Войдя в полосу относительной стабильности, котировки безналичной пары доллар гривня до 11.15 не покинули отметку 27,755/27,770 UAH/USD, удерживаясь на ней балансом спрос/предложение. Продажи участников вторничного размещения ОВГЗ находили покупателей среди импортеров.

Установление равновесия покупок и продаж СКВ на межбанке, «заморозившего» коррекцию «американца» сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса
с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя согласуется с отсутствием перемен в остатках в нацвалюте на коррсчетах регулятора.


Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.),
евро – 31,53/31,72 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос понизился на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 30 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.), евро – 31,53/31,72 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос понизился на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 30 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в низколиквидном балансе.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:19

  Vitalych-new написав:
  Яша написав:
  tea написав:Готівка потроху вниз.Крижопіль валить курс по всій Україні.

операция "гривны нет" затянулась. думаю закончится резко, вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.

*Відправлено з Чату


Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

Дама чушь ляпнула. 400 млрд грн - это совокупный объем налички в обороте.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:20

  Vitalych-new написав:
  Яша написав:операция "гривны нет" затянулась. думаю закончится резко, вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.

*Відправлено з Чату


Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir


“Под матрасом: мой коллега сегодня мне сказал, что там 400 миллиардов гривен.”, -сказала Джарболова.

Мой коллега мне сказал, однако новаторская методика подсчета ))))))
freeze
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