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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 426427428429>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:21

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

основа тени - крупный бизнес. А душат (в порывах борьбы) почему-то мелкий.

ну так все к этому идет. отмена бумажных купюр 1,2,5,10 в пользу монет. 1 и 2 гривни ввели в апреле 18 года, но до сих пор на руках их катастрофически мало.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:21

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

запретить наличные только безнал.. и теневая экономика исчезнет (или перейдёт на валюту).



Интервьюрер какой-то дурачек, на счетах физ.лиц на 1 января в банках - 269 млрд.грн + 8,588 млрд.дол , если все перевести в гривну получится 500 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:26

  freeze написав:
  Vitalych-new написав:
  Яша написав:операция "гривны нет" затянулась. думаю закончится резко, вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.

*Відправлено з Чату


Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir


“Под матрасом: мой коллега сегодня мне сказал, что там 400 миллиардов гривен.”, -сказала Джарболова.

Мой коллега мне сказал, однако новаторская методика подсчета ))))))


Все правильно коллега сказал:
у них (с дамой) под матрасом хранится 400 млрд гривен. коллега пересчитывал машинкой.
это все что надо знать об уровне профессионализма украинских директоров...
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bamper
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:30

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

основа тени - крупный бизнес. А душат (в порывах борьбы) почему-то мелкий.

ну так все к этому идет. отмена бумажных купюр 1,2,5,10 в пользу монет. 1 и 2 гривни ввели в апреле 18 года, но до сих пор на руках их катастрофически мало.

нифига се мало - мне при обмене валют вот такую штуку предложили по приколу:Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

запретить наличные только безнал.. и теневая экономика исчезнет (или перейдёт на валюту).



Интервьюрер какой-то дурачек, на счетах физ.лиц на 1 января в банках - 269 млрд.грн + 8,588 млрд.дол , если все перевести в гривну получится 500 млрд.грн.

Просто не все умеют считать , вернее умеют почти все , но не все хотят.Поэтому одни пишут беря всё с потолка , а другие читаю и верят цифрам с потолка , и первому и вторым просто лень приложить минимальные усилия.
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38

Вчера НБУ купил всего 2 млн , днем ранее 10 млн дол
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте

/66 деф грн
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:40

  budivelnik написав:2 Ви погоджуєтесь що націнка включає в себе суми які виплачуються людям у вигляді зарплат ?
Якщо так то 12 місяців * 12 млн працівників * 8000(середня зарплата)=1152 млрд або 35% від ВВП
3 Якщо Ви погоджуєтесь з пунктами 1 і 2 , то далі випливає що націнка на початковий продукт з якого створюється кінцевий продукт в середньому становить 330%

не хотів розвивати дискусію не по темі. Я зрозумів що собівартість із Заводу на виході 1 літра соку 20 грн , тобто завод продає сік по 20 грн а в супермаркеті він 40 грн . Я так зрозумів одного форумчанина. Відповідно я зрозумів що всі вказаін вами речі як то зарплата і податки вже вкладені в ці 20 грн .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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  budivelnik написав:2 Ви погоджуєтесь що націнка включає в себе суми які виплачуються людям у вигляді зарплат ?
Якщо так то 12 місяців * 12 млн працівників * 8000(середня зарплата)=1152 млрд або 35% від ВВП
3 Якщо Ви погоджуєтесь з пунктами 1 і 2 , то далі випливає що націнка на початковий продукт з якого створюється кінцевий продукт в середньому становить 330%

не хотів розвивати дискусію не по темі. Я зрозумів що собівартість із Заводу на виході 1 літра соку 20 грн , тобто завод продає сік по 20 грн а в супермаркеті він 40 грн . Я так зрозумів одного форумчанина. Відповідно я зрозумів що всі вказаін вами речі як то зарплата і податки вже вкладені в ці 20 грн . Доповню на базарі де ви купуєте черевики базарний дядько їх купує по 250 грн , а продає по 500 грн .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:44

Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)
Живите своим умом!
zzzzzz
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