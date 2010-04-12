prodigy написав: 15% ? купить за 1000 грн "собачью будку" и сдавать на ночь бомжам (оплата стеклотарой)
Капитальный гараж в Киеве можно купить за 3к$ а сдать за 800грн/мес (или 29$) окупаемость 103 месяца или 11,8% годовых без налогов! Спрос есть, дворы забиты машинами парковаться негде. Сам когда-то искал гараж офигел от того какой хлам сдают и как мало предложений в аренду. Из минусов низкая ликвидность и документы "члена кооператива".
3к$ в Киеве - это 100% и с документами засада, и местоположение крайне неудобное. Не равняйте с однокомнатной квартирой возле метро с полноценными документами.