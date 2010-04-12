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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:16
zzzzzz написав:
Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)
это знак что нала нет.
бизнес полуживой
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Увлажнитель
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:19
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:29
Завтра заседание НБУ по монетарной политике.
Будут решать что делать с учетной ставкой. Есть мнение что немного снизят,но это не точно (с)
Итоги как обычно в 14:00.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:31
Увлажнитель написав: zzzzzz написав:
Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)
это знак что нала нет.
бизнес полуживой
обоснуйте...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:31
Привет из Днепра-6
Полдень (12.30 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,76/27,77 UAH/USD. На моменте покупки импортеров стали более агрессивными.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7594 UAH/USD, потеряв 0,86 коп.
US
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:54
zzzzzz написав:
Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)
Не, ну а сколько можно вола е...,.
Мы уже давно готовы к цифре 24
А они все сиси МНУТ
Востаннє редагувалось сірий
в Сер 30 січ, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:57
vitaliian написав: Увлажнитель написав: zzzzzz написав:
Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)
это знак что нала нет.
бизнес полуживой
обоснуйте...
Мелко-среднее, серое - купи(за доллары),продай (за гривну) полуживое.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Сер 30 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:57
Межбанк поплыл .... 72/75
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59
dima_beleb написав: vitaliian написав:
основа тени - крупный бизнес. А душат (в порывах борьбы) почему-то мелкий.
ну так все к этому идет. отмена бумажных купюр 1,2,5,10 в пользу монет. 1 и 2 гривни ввели в апреле 18 года, но до сих пор на руках их катастрофически мало.
тю попросите в банке закажите в Ощаде вам привезут хоть 10 000 по 1 Монете гривен. Просто подходите в кассу с шоколадкой и просите на завтра на размен монет по 1 и 2 грн...вам дают телефон кассы и всех делов . Сам так делаю ( заказываю мелочь) для мелкой розницы, но прошу бумажными, несколько раз предлагали копейками - отказался больше не предлагают, но купюры реально очень изношены : с надписями , чуть не ж...пу кто вытирал
Востаннє редагувалось yama
в Сер 30 січ, 2019 13:11, всього редагувалось 4 разів.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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yama
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59
zzzzzz написав:
Межбанк поплыл .... 72/75
в 9:40 был 72/76
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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