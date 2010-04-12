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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 428429430431>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:16

  zzzzzz написав:Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)


это знак что нала нет.
бизнес полуживой
Увлажнитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:19

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Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:29

Завтра заседание НБУ по монетарной политике.
Будут решать что делать с учетной ставкой. Есть мнение что немного снизят,но это не точно (с) :D
Итоги как обычно в 14:00.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:31

  Увлажнитель написав:
  zzzzzz написав:Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)


это знак что нала нет.
бизнес полуживой

обоснуйте...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:31

Привет из Днепра-6

Полдень (12.30 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,76/27,77 UAH/USD. На моменте покупки импортеров стали более агрессивными.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7594 UAH/USD, потеряв 0,86 коп.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:54

  zzzzzz написав:Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)

Не, ну а сколько можно вола е...,.
:mrgreen:
Мы уже давно готовы к цифре 24 :mrgreen:
А они все сиси МНУТ
Востаннє редагувалось сірий в Сер 30 січ, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:57

  vitaliian написав:
  Увлажнитель написав:
  zzzzzz написав:Налик от межбанка отрывается вниз уже на 15 коп. , 1-2 недели тому назад разрыв был не более 10 копеек.Это знак)


это знак что нала нет.
бизнес полуживой

обоснуйте...


Мелко-среднее, серое - купи(за доллары),продай (за гривну) полуживое.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 30 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:57

Межбанк поплыл .... 72/75
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

основа тени - крупный бизнес. А душат (в порывах борьбы) почему-то мелкий.

ну так все к этому идет. отмена бумажных купюр 1,2,5,10 в пользу монет. 1 и 2 гривни ввели в апреле 18 года, но до сих пор на руках их катастрофически мало.

тю попросите в банке закажите в Ощаде вам привезут хоть 10 000 по 1 Монете гривен. Просто подходите в кассу с шоколадкой и просите на завтра на размен монет по 1 и 2 грн...вам дают телефон кассы и всех делов . Сам так делаю ( заказываю мелочь) для мелкой розницы, но прошу бумажными, несколько раз предлагали копейками - отказался больше не предлагают, но купюры реально очень изношены : с надписями , чуть не ж...пу кто вытирал
Востаннє редагувалось yama в Сер 30 січ, 2019 13:11, всього редагувалось 4 разів.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59

  zzzzzz написав:Межбанк поплыл .... 72/75

в 9:40 был 72/76
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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