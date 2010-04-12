Додано: Сер 30 січ, 2019 13:01

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении тренда гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. С изрядным замедлением. Во всяком случае, на это указывало «косметическое» снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн.



Думается, это следствие продолжения нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами. Третьего дня, напомним, регулятор разместил депосертификаты на сумму около 26,0 млрд. грн.



Судя по всему, состоявшееся накануне размещение Минфином гривневых ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., потребовало изрядных расходов в нацвалюте, которые затянулись на среду, вынуждая игроков межбанка продавать СКВ ради гривни. Это стало причиной снижения курса первых реальных сделок в паре доллар-гривня до 27,74/27,76 UAH/USD по состоянию на 10.00 Киева.



Спустя 30 минут, на 10.30, безналичная пара доллар-гривня, заморозив нисходящий тренд, консолидировалась на отметке 27,75/27,76 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия покупок и продаж СКВ.



Войдя в полосу относительной стабильности, котировки безналичной пары доллар гривня до 11.15 не покинули отметку 27,755/27,770 UAH/USD, удерживаясь на ней балансом спрос/предложение. Продажи участников вторничного размещения ОВГЗ находили покупателей среди импортеров.



Установление равновесия покупок и продаж СКВ на межбанке, «заморозившего» коррекцию «американца» сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса

с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя согласуется с отсутствием перемен в остатках в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Около 11.45 безналичный «американец» немного сузил спред (27,755/27,765 UAH/USD), индицировав ситуативное преобладание оферов валюты.



Полдень (12.30 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,76/27,77 UAH/USD. На моменте покупки импортеров стали более агрессивными.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7594 UAH/USD, потеряв 0,86 коп.



Наконец, около 12.56 котировки безналичного «американца», немного понизившись, демонстрируя очередной перевес продавцов СКВ, консолидировались на отметке 27,73/27,75 UAH/USD.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 января с уровней: доллар – 27,50/27,85 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 29 января по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 января по спросу упал на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1433, приподнявшись к $1,1438 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1436 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,63/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.),

евро – 31,53/31,72 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос понизился на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 30 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,63/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.), евро – 31,53/31,72 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос понизился на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 30 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в низколиквидном балансе.



Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился балансом покупок и продаж, позволив здешним дилерам сузить спред в паре доллар-гривня: 27,64/27,69 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,66/27,70 UAH/USD, евро – 31,57/31,67 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,416 UAH/RUB, Киев опт 27,65/27,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,65/27,70 UAH/USD, евро (опт) 31,55/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,55/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/27,70 UAH/USD, евро – 31,35/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,57/27,63 UAH/USD, розница – 27,55/27,65 UAH/USD; Запорожье – 27,63/27,70 UAH/USD; евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,415 RUB/USD.



На торгах валютного межбанка Украины к среде «созрел» боковой тренд. Как известно, на излете месяца на рынке появляются со своими покупками валюты импортеры. Нынче спрос на СКВ со стороны этой части игроков валютного межбанка «нашел понимание» в среде участников состоявшегося накануне размещения гривневых ОВГЗ, среди которых было немало нерезидентов. В среду предстоял расчета за приобретенные накануне бумаги украинского госдолга. Требовалась гривня, ради которой «варяги» и стальные субъекты рынка казенных облигаций продавали СКВ на межбанке, которую «подбирали» буквально с рук импортеры.

Полагаю, незначительный и весьма зыбкий перевес предложения СКВ в эту среду стал следствием выросшего притока внешнеторговой выручки из-за рубежа. Вещь достаточно привычная для этого дня недели.



Меж тем на ближайших торгах «зеленым» безналом относительная курсовая стабильность может сохраниться – ставший привычным явлением на безналичном валютном рынке дефицит гривни в комплекте с пиком притока экспортной выручки из-за рубежа в четверг будут компенсироваться нарастающими покупками доллара импортерами.



Интересно заметить, что замерев на локальных минимумах, наличный доллар возобновил свою практику ожидания «зеленого» безнала, войдя в полосу относительной стабильности раньше.



В дальнейшем, как мы указывали ранее, эстафету спроса на безналичную СКВ из рук импортеров получат нерезиденты, у которых, как известно, в дебюте месяца сезон репатриации дивидендов. На спрос «варягов», по всей видимости, будет «отвечать» начало фискальных платежей, для которых потребуется гривня. Много нацвалюты потребуется компаниями и для выплаты жалованья персоналу.

Следовательно, рынок безналичной пары доллар-гривня останется в первом приближении сбалансированным в ближайшее время.



US