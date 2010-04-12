Добавлю, что последние несколько недель наблюдается достаточно интенсивный переток налички в банки.
За те 5 дней, которые сейчас наблюдаются в таблмце ликвидности перетекло порядка 5.5 млрд.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:43
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:46
А можно с этого места поподробнее,очень сильно интересно,что такого произойдёт?
1)учётную ставку снизят до нуля,
2)пенсионерам выдадут по 100 000 в честь нового президента или назначат пенсию как среднюю з.п.,
3)коммуналку отменят,появятся средства покупать валюту?
4)может налоги все отменят и пошлины сразу все побегут импорт покупать на "все?".
Добавите вариантов????
Информация к размышлению,почему-то ликвидность банков растёт как снежный ком,вот где угроза,причём ЕДИНСТВЕННАЯ для гривны.
На вчера,корсчета 48.3 плюс депосертификаты(внимание это рекорд) аж 74.8 ярда,ликвидность растёт и бьёт ВСЕ рекорды,уже 123.1 ярда гривен,напоминаю,перед девалом лета 18-го года,ликвиднсоть была около 100 ярдов,после выхода на курс 28,стала 70-75,что случилось сейчас?
Кредиты погашаются,но не выдаются,кол-во ОВГЗ в обороте плюс минус одинаковое,хотя есть конечно прирост за счёт процентов,но не на 25 ярдов к летним максимумам.
п.с. журналюги,можете украсть мои идеи в этом посте,только ничего не перепутайте,а то опять скажите,что под матрасами 400 ярдов гривен
Так что почивать на лаврах гривны надо очень внимательно,реально достаточно банкам корсчетов,теоретически можно на объём депосертификатов прикупить валюты,конечно НБУ имеет эти 3 ярда валюты,только он не продаст их банкам никада,ибо долги для МВФ,и под присмотром прочих кредиторов,это первоочередная задача)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:50
Re: Валютный рынок в контексте
обмен валют в Сомалиленд (не путать с Сомали)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:50
у кого-то миллиард, у кого-то 100 грн...
в среднем мы все миллионеры...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:53
Экономикс,Макконнелл и Брю,второй курс института,очень запомнилась фраза,в моменты экономических кризисов учётная ставка всегда высокая,надо внимательно следить,что выгоднее:бизнес или займы правительства,если они в какой-то момент равняются по доходности,то стоит полностью перейти в бонды
В наших условиях это конечно на 100% не работает,ибо есть ещё разница валют,инфляция не всегда совпадает реальная и декларируемая правительством,но смысл в этом точно есть.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:55
НБУ протягом 2018 року підвищував ставку,щоб завести інфляцію в однозначну цифру.Це вдалось.
Задача на 2019 рік - знижувати облікову,при цьому бажано б вбити двох зайців.Перше - контролювати інфляцію,щоб не вийшла за межі однозначного показника.Друге - дешевші гроші,краще для економіки.
Знижувати облікову в січні можна без ерекції курса.Якщо знизити на 0.5%,то курс не зросте,а продовжить і далі падати.
Сезонний фактор.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:56
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 січ, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:56
Миллиард гривен налом?
Выше уже пришли в выводу, что это глупость.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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