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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 429430431432

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Faceless написав:Дама чушь ляпнула. 400 млрд грн - это совокупный объем налички в обороте.

Добавлю, что последние несколько недель наблюдается достаточно интенсивный переток налички в банки.
За те 5 дней, которые сейчас наблюдаются в таблмце ликвидности перетекло порядка 5.5 млрд.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:46

  Яша написав:
  tea написав:Готівка потроху вниз.Крижопіль валить курс по всій Україні.

операция "гривны нет" затянулась. думаю закончится резко, вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.

*Відправлено з Чату

А можно с этого места поподробнее,очень сильно интересно,что такого произойдёт?
1)учётную ставку снизят до нуля,
2)пенсионерам выдадут по 100 000 в честь нового президента или назначат пенсию как среднюю з.п.,
3)коммуналку отменят,появятся средства покупать валюту?
4)может налоги все отменят и пошлины сразу все побегут импорт покупать на "все?".
Добавите вариантов????

Информация к размышлению,почему-то ликвидность банков растёт как снежный ком,вот где угроза,причём ЕДИНСТВЕННАЯ для гривны.
На вчера,корсчета 48.3 плюс депосертификаты(внимание это рекорд) аж 74.8 ярда,ликвидность растёт и бьёт ВСЕ рекорды,уже 123.1 ярда гривен,напоминаю,перед девалом лета 18-го года,ликвиднсоть была около 100 ярдов,после выхода на курс 28,стала 70-75,что случилось сейчас?
Кредиты погашаются,но не выдаются,кол-во ОВГЗ в обороте плюс минус одинаковое,хотя есть конечно прирост за счёт процентов,но не на 25 ярдов к летним максимумам.
п.с. журналюги,можете украсть мои идеи в этом посте,только ничего не перепутайте,а то опять скажите,что под матрасами 400 ярдов гривен :lol: :lol:
Так что почивать на лаврах гривны надо очень внимательно,реально достаточно банкам корсчетов,теоретически можно на объём депосертификатов прикупить валюты,конечно НБУ имеет эти 3 ярда валюты,только он не продаст их банкам никада,ибо долги для МВФ,и под присмотром прочих кредиторов,это первоочередная задача)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:50

Re: Валютный рынок в контексте

обмен валют в Сомалиленд (не путать с Сомали) https://yapx.ru/v/DQnJc
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:50

  Starikan написав:
  Vitalych-new написав: Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir

Сомнительно. По 20000 нала в среднем на каждого взрослого под матрасом?

у кого-то миллиард, у кого-то 100 грн...
в среднем мы все миллионеры...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:53

  vitaliian написав:бизнес активность низкая лучше получить 17% годовых чем вложится в товар который не продаётся.

Экономикс,Макконнелл и Брю,второй курс института,очень запомнилась фраза,в моменты экономических кризисов учётная ставка всегда высокая,надо внимательно следить,что выгоднее:бизнес или займы правительства,если они в какой-то момент равняются по доходности,то стоит полностью перейти в бонды 8)
В наших условиях это конечно на 100% не работает,ибо есть ещё разница валют,инфляция не всегда совпадает реальная и декларируемая правительством,но смысл в этом точно есть.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:55

  Danik написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:Завтра заседание НБУ по монетарной политике.
Будут решать что делать с учетной ставкой. Есть мнение что немного снизят,но это не точно (с) :D
Итоги как обычно в 14:00.

Думаю,що ставку знизять.

Как это может отразится на курсе :oops:

НБУ протягом 2018 року підвищував ставку,щоб завести інфляцію в однозначну цифру.Це вдалось.
Задача на 2019 рік - знижувати облікову,при цьому бажано б вбити двох зайців.Перше - контролювати інфляцію,щоб не вийшла за межі однозначного показника.Друге - дешевші гроші,краще для економіки.
Знижувати облікову в січні можна без ерекції курса.Якщо знизити на 0.5%,то курс не зросте,а продовжить і далі падати.
Сезонний фактор.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:56

Re: Валютный рынок в контексте

:arrow: :arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 січ, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:56

  bamper написав:
  Starikan написав:
  Vitalych-new написав: Украинцы хранят вне банковской системы 400 миллиардов гривен, тогда как в банковской системе находится всего 100 миллиардов гривен
https://news.finance.ua/ru/news/-/44296 ... ven-bankir
Сомнительно. По 20000 нала в среднем на каждого взрослого под матрасом?

у кого-то миллиард, у кого-то 100 грн...
в среднем мы все миллионеры...

Миллиард гривен налом?
Выше уже пришли в выводу, что это глупость.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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