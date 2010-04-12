Додано: Сер 30 січ, 2019 14:46

Яша написав: tea написав: Готівка потроху вниз.Крижопіль валить курс по всій Україні. Готівка потроху вниз.Крижопіль валить курс по всій Україні.

операция "гривны нет" затянулась. думаю закончится резко , вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.



*Відправлено з Чату операция "гривны нет" затянулась., вопреки ожиданиям и совершенно неожиданно (иначе здесь уже давно был бы форум миллионеров). никогда не забываю,что доллары и евро печатают в других странах,к сожалению.

А можно с этого места поподробнее,очень сильно интересно,что такого произойдёт?1)учётную ставку снизят до нуля,2)пенсионерам выдадут по 100 000 в честь нового президента или назначат пенсию как среднюю з.п.,3)коммуналку отменят,появятся средства покупать валюту?4)может налоги все отменят и пошлины сразу все побегут импорт покупать на "все?".Добавите вариантов????Информация к размышлению,почему-то ликвидность банков растёт как снежный ком,вот где угроза,причём ЕДИНСТВЕННАЯ для гривны.На вчера,корсчета 48.3 плюс депосертификаты(внимание это рекорд) аж 74.8 ярда,ликвидность растёт и бьёт ВСЕ рекорды,уже 123.1 ярда гривен,напоминаю,перед девалом лета 18-го года,ликвиднсоть была около 100 ярдов,после выхода на курс 28,стала 70-75,что случилось сейчас?Кредиты погашаются,но не выдаются,кол-во ОВГЗ в обороте плюс минус одинаковое,хотя есть конечно прирост за счёт процентов,но не на 25 ярдов к летним максимумам.п.с. журналюги,можете украсть мои идеи в этом посте,только ничего не перепутайте,а то опять скажите,что под матрасами 400 ярдов гривенТак что почивать на лаврах гривны надо очень внимательно,реально достаточно банкам корсчетов,теоретически можно на объём депосертификатов прикупить валюты,конечно НБУ имеет эти 3 ярда валюты,только он не продаст их банкам никада,ибо долги для МВФ,и под присмотром прочих кредиторов,это первоочередная задача)))