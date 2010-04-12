Додано: Сер 30 січ, 2019 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,755/27,770 UAH/USD.



В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., за которые продолжались рассчитываться 30-го, выручая гривню для этого с продаж доллара на межбанке.



Гривни не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.



С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж.

К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до

27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 30 января.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.



Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.



В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.



Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.



Дата: 30 января 2019 г. на 16.11



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