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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 430431432433

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:26

  Увлажнитель написав:кто то может сказать, где опубликован график пересмотра учетной ставки НБУ?
а то каждый раз в предверии об ее изменении узнаю только

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=23282925
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте

Я думаю, что завтра снизят учетную ставку до 17,5%. Это будет интервенция в сторону экономического роста, хотя, конечно, формальная. Типа курс стабилизировали, пора подумать об экономике. На курс это окажет влияние чисто косметическое, может на тех самых 0,5%
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:55

  Волк написав:Я думаю, что завтра снизят учетную ставку до 17,5%. Это будет интервенция в сторону экономического роста, хотя, конечно, формальная. Типа курс стабилизировали, пора подумать об экономике. На курс это окажет влияние чисто косметическое, может на тех самых 0,5%


эти 0.5% ничего не дадут экономике
Увлажнитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,755/27,770 UAH/USD.

В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., за которые продолжались рассчитываться 30-го, выручая гривню для этого с продаж доллара на межбанке.

Гривни не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.

С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж.
К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до
27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 30 января.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.

Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.

В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.

Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 января повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.

Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.

Дата: 30 января 2019 г. на 16.11

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,63/27,68 UAH/USD (с утра - 27,66/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,68 UAH/USD)
€ – 31,52/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,416 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:09

  Волк написав:Я думаю, что завтра снизят учетную ставку до 17,5%. Это будет интервенция в сторону экономического роста, хотя, конечно, формальная. Типа курс стабилизировали, пора подумать об экономике. На курс это окажет влияние чисто косметическое, может на тех самых 0,5%


Тут надо рассматривать снижение учетки еще вот с какой стороны.
Снижение ставки НБУ - сигнал комбанкам, чтобы понижали проценты по депозитам. В гривне, естественно.
И депозитчики, которые еще сомневаются, как только увидят снижение учетной ставки, тут же побегут скидывать остатки валюты и класть на гривнедепо, "пока ставки хорошие".
Т.е. краткосрочно это сработает в пользу укрепления гривны.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:13

  Искатель написав:
  Волк написав:Я думаю, что завтра снизят учетную ставку до 17,5%. Это будет интервенция в сторону экономического роста, хотя, конечно, формальная. Типа курс стабилизировали, пора подумать об экономике. На курс это окажет влияние чисто косметическое, может на тех самых 0,5%


Тут надо рассматривать снижение учетки еще вот с какой стороны.
Снижение ставки НБУ - сигнал комбанкам, чтобы понижали проценты по депозитам. В гривне, естественно.
И депозитчики, которые еще сомневаются, как только увидят снижение учетной ставки, тут же побегут скидывать остатки валюты и класть на гривнедепо, "пока ставки хорошие".
Т.е. краткосрочно это сработает в пользу укрепления гривны.

Перед выборами на это сподобится только ненормальный.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:19

К вопросу учетной ставки.

ФРС решила тормознуть с поднятием, ставки, отсюда и комоды перестали падать, ну и как следствие гривна вроде как стабилизировплась. Правда импорт зажали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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