Додано: Сер 30 січ, 2019 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,755/27,770 UAH/USD.



В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., за которые продолжались рассчитываться 30-го, выручая гривню для этого с продаж доллара на межбанке.



Гривни не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.



С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж.

К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до

27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 30 января.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.



Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.



В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.



Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.



Дата: 30 января 2019 г. 16.35



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,62/27,68 UAH/USD (с утра – 27,63/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,63/27,70 UAH/USD)

€ – 31,53/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,53/31,72 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж практически не нуждалась в ценовой поддержке из-за относительной стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 30 января 2019 г. 16.42

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,57/27,63 UAH/USD (с утра 27,65/27,70 UAH/USD, к полудню 27,57/27,65 0UAH/USD)

€ 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,55/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный. В Киеве туман.



До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.



Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке сохранился символический нисходящий тренд, сопровождавшийся вялым равновесием покупок и продаж.

Эта сбалансированность не принесла киевлянам бонусы на участке ликвидности – обороты остались слабыми, заслужив, как и накануне, тройку.





Дата: 30 января 2019 г. 16.57



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,60/27,68 UAH/USD (с утра - 27,63/27,70 UAH/USD, к полудню – 27,64/27,69 UAH/USD)

€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,70 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,415 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.



До полудня это настроение менялось под давлением становящихся более активными покупок доллара.



По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился балансом покупок и продаж, позволив здешним дилерам сузить спред в паре доллар-гривня: 27,64/27,69 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья снова активизировались продавцы СКВ, которые избавлялись от доллара, увидев его снижение на торгах межбанка. Способствовал откату и сохраняющийся гривнедефицит.



К исходу торгов на рынке города снова обозначилось преобладание клиентского «приноса», слегка «разбавленного» редкими покупками «американца».



Этот «перекос» в комплекте с нехваткой гривни понизили итоговую ликвидность рынка Запорожья. Обороты, заслужив «тройку», заметно ухудшили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



Дата: 30 января 2019 г. на 16.11



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,63/27,68 UAH/USD (с утра - 27,66/27,70 UAH/USD, к полудню - 27,65/27,68 UAH/USD)

€ – 31,52/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,63 UAH/EUR)

RUB 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,416 UAH/RUB)



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