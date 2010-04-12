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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 431432433434

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:,в моменты экономических кризисов учётная ставка всегда высокая,надо внимательно следить,что выгоднее:бизнес или займы правительства,если они в какой-то момент равняются по доходности,то стоит полностью перейти в бонды
В нашем случае гривна на депозитах ждёт "летнего курса", чтобы затариться под самую крышу. Вариантов куда выгодно вложить день очень мало.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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