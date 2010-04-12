Додано: Сер 30 січ, 2019 18:24

ЗЫСравните себя с этим кренделем.Вы что глупее, тупее?Нет.Но!У него есть сидеть шарить в инете, покупать, продавать одним кликом и зарабатывать лимоны. А у вас нет. Вам оставили только одну нишу - бегать по обменкам. Или в банк. Но там хлопнут. Или в бетонометры в Элиту. Там тоже хлопнут.У вас нет такой возможности, потому что слепому трасту это не выгодно. Если бы им было это выгодно, вы через полгода делали то, что делает этот крендель.