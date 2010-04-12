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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 431432433434>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:32

  zzzzzz написав:К вопросу учетной ставки.

ФРС решила тормознуть с поднятием, ставки, отсюда и комоды перестали падать, ну и как следствие гривна вроде как стабилизировплась. Правда импорт зажали.


Сегодня акции серебряных рудников дают от +0,5 до +2%. Для одного дня это нормально.
Инвестор тонко чувствует наш возросший интерес и нашу слабость к ложкам. В этом что-то есть. Значит, тут буде діло. :idea:
Кто из вас еще не покупает ложки, слитки, монеты, самовары? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:51

  Libo написав:
  zzzzzz написав:К вопросу учетной ставки.

ФРС решила тормознуть с поднятием, ставки, отсюда и комоды перестали падать, ну и как следствие гривна вроде как стабилизировплась. Правда импорт зажали.


Сегодня акции серебряных рудников дают от +0,5 до +2%. Для одного дня это нормально.
Инвестор тонко чувствует наш возросший интерес и нашу слабость к ложкам. В этом что-то есть. Значит, тут буде діло. :idea:
Кто из вас еще не покупает ложки, слитки, монеты, самовары? :roll:

сегодня продал кило серебра, на мороженное...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:,в моменты экономических кризисов учётная ставка всегда высокая,надо внимательно следить,что выгоднее:бизнес или займы правительства,если они в какой-то момент равняются по доходности,то стоит полностью перейти в бонды
В нашем случае гривна на депозитах ждёт "летнего курса", чтобы затариться под самую крышу. Вариантов куда выгодно вложить день очень мало.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:06

  edvardd написав: сегодня продал кило серебра, на мороженное...


Ты такой нетерпеливый. Наверно у мамы недожаренные оладушки со сковородки выхватывал.
А на пенсии на мороженное, что продавать будешь? :roll:
Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день. Не понадобится тебе - детям/внукам понадобится. А то плодитесь и не думаете о судьбе потомства, что ему достанется. Страну разворовали, власть бесстыдную выбрали, образования им толкового не дали, а свои сбережения себе на мороженное/водку... Им трудно после вас будет. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:16

  vitaliian написав: В нашем случае гривна на депозитах ждёт "летнего курса", чтобы затариться под самую крышу. Вариантов куда выгодно вложить день очень мало.


Дальше терпеть этого уже нельзя. Раз так, то тогда уже надо как-то организовываться и выводить свои деньги на международные рынки капитала. Уже укропы переросли выбирать между банками-мышеловками и бетонометрами в их бандитских элитах. Тем более, законодательно уже это можно. Найдёте способ надежно хранить, инвестировать, зарабатывать за рубежом - сразу эти слепые трасты с их минфинами и нбу начнут шевелиться. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:18

  Искатель написав:
  Волк написав:Я думаю, что завтра снизят учетную ставку до 17,5%. Это будет интервенция в сторону экономического роста, хотя, конечно, формальная. Типа курс стабилизировали, пора подумать об экономике. На курс это окажет влияние чисто косметическое, может на тех самых 0,5%


Тут надо рассматривать снижение учетки еще вот с какой стороны.
Снижение ставки НБУ - сигнал комбанкам, чтобы понижали проценты по депозитам. В гривне, естественно.
И депозитчики, которые еще сомневаются, как только увидят снижение учетной ставки, тут же побегут скидывать остатки валюты и класть на гривнедепо, "пока ставки хорошие".
Т.е. краткосрочно это сработает в пользу укрепления гривны.

Если вы в теме , то ставки в грндэпо в последнее время потихоньку растут, на сейчас даже в Кредобанке можно разместить с ежемесячной выплатой под 16,50% , а прошлой осенью такое было токо в Газмясе и некоторых очень мелких банках.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:20

  Libo написав:
Ты такой нетерпеливый.

Опять мимо,Эдвард очень терпеливый,он хвастался всем,что приехал специально из родного Запорожья в столицу на евро 2012,посмотрел на прогуливающихся возле стадиона игроков,заодно выполнил свою миссию-взял ведро серебра по 40 у.е. за унцию,ибо это очень недооценённый актив и все скоро очень пожалеют,что не купили этот "биток" очень выгодно.
Прошло всего навсего 7 неполных лет,и результат на лицо,интересно,а в гривнах получилось хоть сумму вернуть? Ибо спреды не для слабаков на рынке драгметаллов,особенно таких кошерных как серебро 8)
п.с. по грндепо,надо просто ловить сезонность,накладывать политические риски,держать нос по ветру,а то потом меня снова обвинят в "смене ориентации",это же деньги,ничего личного,просто бизнес(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:24

ЗЫ

Сравните себя с этим кренделем.
Вы что глупее, тупее?
Нет.
Но!
У него есть сидеть шарить в инете, покупать, продавать одним кликом и зарабатывать лимоны. А у вас нет. Вам оставили только одну нишу - бегать по обменкам. Или в банк. Но там хлопнут. Или в бетонометры в Элиту. Там тоже хлопнут.
У вас нет такой возможности, потому что слепому трасту это не выгодно. Если бы им было это выгодно, вы через полгода делали то, что делает этот крендель. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день.


Думать все время про черный день, он и придет обязательно ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:49

  rasmus написав:
  Libo написав:Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день.


Думать все время про черный день, он и придет обязательно ;-)


Старость почти всегда и есть тот самый черный день.
Это медицина, это зубы, это виагра, это тоже когда хочется чего-то вкусненького да и пальтишко уже давно прохудилось ...
Да и гордыня попросить у детей. Наоборот, еще дети и внуки попросить у старого могут. А им старики не отказывают. Они самые добрые. :?
Libo
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