Додано: Сер 30 січ, 2019 18:29

Libo написав: Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день. Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день.



Думать все время про черный день, он и придет обязательно Думать все время про черный день, он и придет обязательно

"The quieter you become, the more you are able to hear"