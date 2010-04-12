Libo написав:
Ты такой нетерпеливый. Наверно у мамы недожаренные оладушки со сковородки выхватывал.
А на пенсии на мороженное, что продавать будешь?
Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день. Не понадобится тебе - детям/внукам понадобится. А то плодитесь и не думаете о судьбе потомства, что ему достанется. Страну разворовали, власть бесстыдную выбрали, образования им толкового не дали, а свои сбережения себе на мороженное/водку... Им трудно после вас будет.
я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши...