Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 431432433434 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 145 1. меньше 27 15% 22 2. 27 - 28.50 50% 72 3. 28.50 - 30 21% 30 4. 30-35 8% 11 5. больше 35 7% 10 Всього голосів : 145 Додано: Сер 30 січ, 2019 19:15 Libo написав: edvardd написав: сегодня продал кило серебра, на мороженное... сегодня продал кило серебра, на мороженное...



Ты такой нетерпеливый. Наверно у мамы недожаренные оладушки со сковородки выхватывал.

А на пенсии на мороженное, что продавать будешь?

Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день. Не понадобится тебе - детям/внукам понадобится. А то плодитесь и не думаете о судьбе потомства, что ему достанется. Страну разворовали, власть бесстыдную выбрали, образования им толкового не дали, а свои сбережения себе на мороженное/водку... Им трудно после вас будет. Ты такой нетерпеливый. Наверно у мамы недожаренные оладушки со сковородки выхватывал.А на пенсии на мороженное, что продавать будешь?Свое золото и серебро отложи исключительно на черный день. Не понадобится тебе - детям/внукам понадобится. А то плодитесь и не думаете о судьбе потомства, что ему достанется. Страну разворовали, власть бесстыдную выбрали, образования им толкового не дали, а свои сбережения себе на мороженное/водку... Им трудно после вас будет.

я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши... я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши... edvardd

Повідомлень: 5495 З нами з: 20.11.08 Подякував: 65 раз. Подякували: 1362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 19:37 zzzzzz написав: Завтра заседание НБУ по монетарной политике.

Будут решать что делать с учетной ставкой. Есть мнение что немного снизят,но это не точно (с)

Итоги как обычно в 14:00. Завтра заседание НБУ по монетарной политике.Будут решать что делать с учетной ставкой. Есть мнение что немного снизят,но это не точно (с)Итоги как обычно в 14:00.

Мышляю, оставят значение учётной ставки Мышляю, оставят значение учётной ставки Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось pesikot

Повідомлень: 1976 З нами з: 31.08.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 594 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 19:48 edvardd написав: я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши... я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши...



Тебе ж источник доносит, что грядет БП, чего ты серебро сливаешь?

Оно ж тогда по нашим расчетам сразу на $50-$100?

И золото тоже ... $5-7-10 тыщ или вообще хз ...

В чем твоя логика?

PS

Даже если БП отменяется и назначается просто обычная золотая/серебряная лихорадка, то величины будут примерно такими же ...

PS-2

Если грядет финансовый кризис, то это значит в современной системе есть слабое звено или пробой, которое станет причиной и катализатором.

Почему алармисты и паникеры не могут назвать конкретно это звено, чтобы мы сами на него взглянули?

Тебя проинформировали об этом слабом звене?

Только не про госдолг США. Это бред и отвлечение внимания масс. Тебе ж источник доносит, что грядет БП, чего ты серебро сливаешь?Оно ж тогда по нашим расчетам сразу на $50-$100?И золото тоже ... $5-7-10 тыщ или вообще хз ...В чем твоя логика?PSДаже если БП отменяется и назначается просто обычная золотая/серебряная лихорадка, то величины будут примерно такими же ...PS-2Если грядет финансовый кризис, то это значит в современной системе есть слабое звено или пробой, которое станет причиной и катализатором.Почему алармисты и паникеры не могут назвать конкретно это звено, чтобы мы сами на него взглянули?Тебя проинформировали об этом слабом звене?Только не про госдолг США. Это бред и отвлечение внимания масс. Libo 2

Повідомлень: 6906 З нами з: 14.11.11 Подякував: 297 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 20:25 Re: Валютный рынок в контексте

Гундявили же ввесь последний квартал прошедшего года шо будет на днях па 29.00 А хгде прапали наши быки эксперды гуру валютнага рынка?Гундявили же ввесь последний квартал прошедшего года шо будет на днях па 29.00 Vadim V

Повідомлень: 1443 З нами з: 23.05.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 20:49

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,755/27,770 UAH/USD.



В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., за которые продолжались рассчитываться 30-го, выручая гривню для этого с продаж доллара на межбанке.



Гривни не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.



С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж.

К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до

27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 30 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.



Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.



В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 30 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.



Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.



Наличный рынок 30-го, как и накануне, следовал в кильватере курсовых хроник рынка «зеленого» безнала. Клиенты «налички» внимали сводкам с торгов валютного межбанка, формируя нечто подобное на наличном рынке. До обеда из-за относительной курсовой стабильности, вызванной сбалансированностью спроса (импортеры) и предложения (участники вторничного аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и экспортеры) на рынке «зеленого» безнала, котировки наличного «американца» практически не изменялись. Исключение в это время составил рынок столицы, еде цены открытия оказались заметно завышенными, и местные дилеры еще до полудня попытались исправить эту оплошность, подгоняемые дефицитом гривни.



После обеда более динамичная коррекция безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сопровождаемая уже упавшими оборотами, вызвала коррекцию на рынке наличного «американца». Последний, как мы указали выше, понизлся в течение 30 января.



На рынка подавляющего большинства системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) торги среды закончились балансом спрос/предложение.

Исключение составил рынок Запорожья, где разочарованные пролонгацией «медвежьего» тренда в паре доллар-гривня и очень жестким дефицитом нацвалюты клиенты своим агрессивным «приносом» «перекосили» местный рынок в сторону оферов. Запорожская «наличка» «расплатилась за этот «перекос» и гривнедефицит упавшей итоговой ликвидностью.



Рынки остальных населенных пунктов, завершив сессию среды в равновесии покупок и продаж, повторили по ликвидности показатели предыдущей сессии.

Исключение составил наличный «неформальны» рынок Днепра, констатировавший некоторый прогресс в оборотах. Не исключено, в этом заслуга «естественного», без ценовых ревизий, равновесия спроса и предложения, установившегося на рынке Днепра с самого открытия до финиша торгов.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы, стартовавший 30-го с завышенных уровней цен). Офера «американца» в течение 30 января понизились на 2,0-7,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Киева по тем же причинам).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-10,0 коп. (вновь в откате лидировал столичный рынок), позиция «предложение» упала на 4,0-12,0 коп. (лидер прежний).



Средневзвешенный курс безналичного доллара по итогам торгов 30-го продемонстрировал очевидное замедление коррекции, причем наличный доллар в течение среды понизился более значительно. Если следовать этой логике в попытках «примерить» сюжет наличного рынка на ближайшие торги безналичным «американцев», следует ожидать пролонгации и даже некоторого углубления «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня в этот четверг.

Ожидания, в контексте пика поступлений внешнеторговой выручки и-за рубежа в среду-четверг, не лишены смысла. Многое будет зависеть и от состояния гривневой ликвидности, которая очень скоро окажется под ударом из-за роста текущих расходов в нацвалюте на жалованье сотрудниками компаний и налоговые платежи в Казну. Все это дает основание ожидать 31-го пролонгации «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня, которому будут противостоять покупки импортеров.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 января в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 30 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,62/27,68 UAH/USD, евро – 31,53/31,67 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж практически не нуждалась в ценовой поддержке из-за относительной стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.



Равновесие спроса и оферов удалось сохранить до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 30 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,62/27,68 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре не менялась. В этом не было нужды – относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка в комплекте с равновесием спроса и оферов наличного рынка обеспечивали стабильность оптового наличного «американца» до полудня.



В результате к 12.20 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда на оптовом рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 30 января биды оптового наличного доллара понизились на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 29 января биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 января уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 4,0 коп., позиция «предложение» упала на 8,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины среды относительной стабильностью настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 30-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1445 к $1,1423 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 22 пункта.



Полагаю, наши дилеры, «заморозив», более значимые биды и немного понизив в течение 30 января офера наличной пары евро-гривня, с одной стороны отреагировали на вышеозначенную динамику пары евро-доллар «в миру», с другой,

учли внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1433, пара евро-доллар инициировала ралли, которое сумело поднять ее около 09.00 Киева к отметке $1,1448.



Последовавшая коррекцию уронила пару евро-доллар в диапазон $1,1425-1,1438, который она не покидала до 16.00 Киева.

Вышедшие к этому час новости с американского рынка труда (в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США) пара евро-доллар снова упала около 16.10 в диапазон $1,1410-1,1415, не покидая его до 17.30 Киева.



С этого часа евро, немного восстановившись, консолидировался в рамках валютного коридора 1,1414-1,1422, который не покидал до 20.25 Киева, перейдя в режим ожидания «приговора» FOMC Федрезерва США…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам в ходе торгов в среду перед окончанием январского заседания FOMC Федрезерва.



Евро торгуется по состоянию на 15.00 Киева в районе $1,1429 против $1,1433 на закрытие предыдущей сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥125,08 по сравнению со ¥125,07 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,44 против ¥109,40 во вторник.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,05%.



Участники рынка полагают, что по итогам первого в этом году заседания Федрезерв оставит базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% и подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.



Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.



Фунт стерлингов в среду сдержанно дорожает по отношению ко всем основным валютам после резкого падения накануне. К 15.00 Киева он поднялся на 0,2% в паре с долларом, до $1,3090, а также на 0,2% к евро - до 87,31 пенса.



Накануне в Палате общин британского парламента прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit.



Парламент большинством голосов отклонил поправку, позволявшую отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом о дальнейших условиях сосуществования. Вместе с тем поправка о возможности покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем была одобрена.



Однако эксперты японской финкомпании MUFG отмечают, что фунт все еще подвержен колебаниям в краткосрочной перспективе.



Пока не появится четких свидетельств о том, что Великобритания продвигается к продлению сроков Brexit, фунту будет сложно продолжить рост.



Австралийский доллар дорожает в среду на 0,5% к доллару США на фоне положительных данных об инфляции и роста цен на железную руду.



Инфляция в Австралии замедлилась в четвертом квартале до 1,8% в годовом выражении с 1,9% в предыдущие три месяца. Меж тем рынок в среднем ожидал более существенного ослабления - до 1,7%.



На торгах в Европе доллар США в преддверии оглашения решения FOMC Федрезерва демонстрирует разнонаправленную динамику. Большинство основных пар консолидировались в узких диапазонах.



Евро торговался на уровне $1,1430. На американской сессии цена упала до $1,1406.



Евро подешевел к доллару в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США. Показатель составил 213 тыс. против прогноза 181 тыс. Декабрьский показатель пересмотрен с 271 до 263 тыс. Между отчетом ADP и NFP (Nonfarm Payrolls) нет устойчивой корреляции, поэтому показатель оказывает ограниченное влияние на рынок. Участники рынка ждут пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла. Им нужны намеки на дальнейшие перспективы монетарной политики регулятора.

]

«Евромедведи» пробили минимум вторника. Давление на покупателей усилилось. До пресс-конференции Пауэлла они могут отступить к $1,1389.



Таким образом, после сильного роста в пятницу на прошлой неделе, в среду 30-го пара евро-доллар третий день продолжает оставаться над отметкой $1,14.

Строго говоря, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что на неделе перед таким важным событием как заседание ФРС, рынок обычно не склонен показывать сильные движения.

Впрочем, учитывая множество выступлений представителей ФРС, прошедших с последнего заседания, в первом приближении понятно, какова будет риторика ФРС в среду, и что скажет по итогам заседания на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл.



Поэтому вряд ли можно ожидать 30-го сюрпризов в месседжах и риторике, а вот какова будет реакция рынка на заседание, это иной вопрос.



Мы по-прежнему считаем возврат пары евро-доллар выше уровня $1,14 пусть и крупной, но коррекцией (направленной на сбор стопов) от начавшегося 10 января снижения. Исходя из этого «постулата», надеемся, что по итогам заседания ФРС пара евро-доллар вернется к снижению.



Эти надежды имеют под собой нижеперечисленные «базовые» основания.



Пока происходящие события, как и прежде, играют на стороне доллара.



В США возобновлена деятельность правительства (пусть пока только на 21 день), а Казначейство США в обновленном квартальном прогнозе по привлечению рыночного долга сообщило, собирается привлечь рыночного долга на $365 млрд. в 1 квартале, что на $8 млрд. больше по сравнению со своей предыдущей оценкой.

В IV квартале 2018 г. Казначейство заняло $426 млрд., в соответствии со своим более ранним прогнозом в $425 млрд. (см. HTTPS://HOME.TREASURY.GOV/NEWS/PRESS-RELEASES/SM593 ).



Поскольку $365 млрд. – это очень большая сумма для привлечения за квартал, хотя и не столь большая, как рекордные $426 млрд. в прошедшем IV квартале, доллар получит поддержку за счет этого проекта.



Далее, события вокруг Brexit продвигаются отнюдь не так радужно, как хотелось бы «быкам» по фунту стерлингов. Судя по заявленной позиции ЕС, блок не собирается идти на предложения по ирландской границе, которые парламент Великобритании в одностороннем порядке согласовал поправками к закону о сделке по Brexit.



Евросоюз готов идти на компромисс лишь в части переноса даты Brexit, что, по сути, является замораживанием тупиковой ситуации, но не более. Однако сторонники Мэй заблокировали законопроект, который давал право парламенту право переносить дату Brexit, что привело к падению фунта от максимума на $1,3210 на полторы фигуры.

Меж тем, как известно, на моменте (до Brexit) евро и фунт пребывают «в одной лодке», оппонируя доллару. Ослабление фунта потянет вниз и евро.



Вышедшая в среду статистика также была в пользу доллара.



Утром 30-го данные по инфляции в Германии за январь по первой оценке показали неожиданное снижение, индекс потребительских цен упал с 1,7% г/г до 1,4% г/г (прогноз 1,6% г/г).



Позже прирост числа рабочих мест в США в январе в частом секторе от ADP в январе по предварительной оценке вышел на уровне 213 тыс. против прогноза 181 тыс., таким образом, в экономике США, несмотря на прошедший шатдаун, все по-прежнему в порядке.



В пятницу выйдут ключевые данные от Минтруда США по занятости и хорошие данные ADP предвещают хорошие Nonfarm Payrolls за январь.



Правда, в пользу евро в среду вышли данные по ВВП Франции за IV кв. по первой оценке, рост составил 0,3% кв/кв против прогноза 0,2% кв/кв. С другой стороны данные по росту ВВП Италии выйдут в четверг и ожидается, что ВВП покажет спад на 0,1% кв/кв, что будет означать вхождение Италии в рецессию.



По ВВП Германии в IV кв. данные выйдут лишь 14 февраля и пока консенсус-прогноз от Bloomberg по этим данным не сформирован, но учитывая, что в Китае резко сократился объем торговли в декабре, можно предположить, что и Германия также войдет в рецессию.



Для евро это не сулит ничего хорошего. Мы продолжаем ждать касание парой отметки $1,125-1,130 в ближайшие дни.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 30-го уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 30 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по просевшему на 4,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 января по спросу и по предложению не изменились.



На торгах валютного межбанка Украины к среде «созрел» боковой тренд. Как известно, на излете месяца на рынке появляются со своими покупками валюты импортеры. Нынче спрос на СКВ со стороны этой части игроков валютного межбанка «нашел понимание» в среде участников состоявшегося накануне размещения гривневых ОВГЗ, среди которых было немало нерезидентов. В среду предстоял расчета за приобретенные накануне бумаги украинского госдолга. Требовалась гривня, ради которой «варяги» и стальные субъекты рынка казенных облигаций продавали СКВ на межбанке, которую «подбирали» буквально с рук импортеры.

Полагаю, незначительный и весьма зыбкий перевес предложения СКВ в эту среду стал следствием выросшего притока внешнеторговой выручки из-за рубежа. Вещь достаточно привычная для этого дня недели.



Меж тем на ближайших торгах «зеленым» безналом относительная курсовая стабильность может сохраниться – ставший привычным явлением на безналичном валютном рынке дефицит гривни в комплекте с пиком притока экспортной выручки из-за рубежа в четверг будут компенсироваться нарастающими покупками доллара импортерами.



Интересно заметить, что замерев на локальных минимумах, наличный доллар возобновил свою практику ожидания «зеленого» безнала, войдя в полосу относительной стабильности раньше.



В дальнейшем, как мы указывали ранее, эстафету спроса на безналичную СКВ из рук импортеров получат нерезиденты, у которых, как известно, в дебюте месяца сезон репатриации дивидендов. На спрос «варягов», по всей видимости, будет «отвечать» начало фискальных платежей, для которых потребуется гривня. Много нацвалюты потребуется компаниями и для выплаты жалованья персоналу.

Следовательно, рынок безналичной пары доллар-гривня останется в первом приближении сбалансированным в ближайшее время.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,755/27,770 UAH/USD.В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., за которые продолжались рассчитываться 30-го, выручая гривню для этого с продаж доллара на межбанке.Гривни не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж.К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 30 января.Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 30 января повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.Наличный рынок 30-го, как и накануне, следовал в кильватере курсовых хроник рынка «зеленого» безнала. Клиенты «налички» внимали сводкам с торгов валютного межбанка, формируя нечто подобное на наличном рынке. До обеда из-за относительной курсовой стабильности, вызванной сбалансированностью спроса (импортеры) и предложения (участники вторничного аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и экспортеры) на рынке «зеленого» безнала, котировки наличного «американца» практически не изменялись. Исключение в это время составил рынок столицы, еде цены открытия оказались заметно завышенными, и местные дилеры еще до полудня попытались исправить эту оплошность, подгоняемые дефицитом гривни.После обеда более динамичная коррекция безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сопровождаемая уже упавшими оборотами, вызвала коррекцию на рынке наличного «американца». Последний, как мы указали выше, понизлся в течение 30 января.На рынка подавляющего большинства системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) торги среды закончились балансом спрос/предложение.Исключение составил рынок Запорожья, где разочарованные пролонгацией «медвежьего» тренда в паре доллар-гривня и очень жестким дефицитом нацвалюты клиенты своим агрессивным «приносом» «перекосили» местный рынок в сторону оферов. Запорожская «наличка» «расплатилась за этот «перекос» и гривнедефицит упавшей итоговой ликвидностью.Рынки остальных населенных пунктов, завершив сессию среды в равновесии покупок и продаж, повторили по ликвидности показатели предыдущей сессии.Исключение составил наличный «неформальны» рынок Днепра, констатировавший некоторый прогресс в оборотах. Не исключено, в этом заслуга «естественного», без ценовых ревизий, равновесия спроса и предложения, установившегося на рынке Днепра с самого открытия до финиша торгов.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы, стартовавший 30-го с завышенных уровней цен). Офера «американца» в течение 30 января понизились на 2,0-7,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Киева по тем же причинам).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-10,0 коп. (вновь в откате лидировал столичный рынок), позиция «предложение» упала на 4,0-12,0 коп. (лидер прежний).Средневзвешенный курс безналичного доллара по итогам торгов 30-го продемонстрировал очевидное замедление коррекции, причем наличный доллар в течение среды понизился более значительно. Если следовать этой логике в попытках «примерить» сюжет наличного рынка на ближайшие торги безналичным «американцев», следует ожидать пролонгации и даже некоторого углубления «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня в этот четверг.Ожидания, в контексте пика поступлений внешнеторговой выручки и-за рубежа в среду-четверг, не лишены смысла. Многое будет зависеть и от состояния гривневой ликвидности, которая очень скоро окажется под ударом из-за роста текущих расходов в нацвалюте на жалованье сотрудниками компаний и налоговые платежи в Казну. Все это дает основание ожидать 31-го пролонгации «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня, которому будут противостоять покупки импортеров.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 января в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 30 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,62/27,68 UAH/USD, евро – 31,53/31,67 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.До полудня эта сбалансированность покупок и продаж практически не нуждалась в ценовой поддержке из-за относительной стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.Равновесие спроса и оферов удалось сохранить до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение 30 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,62/27,68 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты.До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре не менялась. В этом не было нужды – относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка в комплекте с равновесием спроса и оферов наличного рынка обеспечивали стабильность оптового наличного «американца» до полудня.В результате к 12.20 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,63/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.После обеда на оптовом рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием «порционной» послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это обеспечило прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 30 января биды оптового наличного доллара понизились на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 29 января биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 января уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 4,0 коп., позиция «предложение» упала на 8,0 коп.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины среды относительной стабильностью настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 30-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1445 к $1,1423 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 22 пункта.Полагаю, наши дилеры, «заморозив», более значимые биды и немного понизив в течение 30 января офера наличной пары евро-гривня, с одной стороны отреагировали на вышеозначенную динамику пары евро-доллар «в миру», с другой,учли внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 30 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1433, пара евро-доллар инициировала ралли, которое сумело поднять ее около 09.00 Киева к отметке $1,1448.Последовавшая коррекцию уронила пару евро-доллар в диапазон $1,1425-1,1438, который она не покидала до 16.00 Киева.Вышедшие к этому час новости с американского рынка труда (в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США) пара евро-доллар снова упала около 16.10 в диапазон $1,1410-1,1415, не покидая его до 17.30 Киева.С этого часа евро, немного восстановившись, консолидировался в рамках валютного коридора 1,1414-1,1422, который не покидал до 20.25 Киева, перейдя в режим ожидания «приговора» FOMC Федрезерва США…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Доллар США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам в ходе торгов в среду перед окончанием январского заседания FOMC Федрезерва.Евро торгуется по состоянию на 15.00 Киева в районе $1,1429 против $1,1433 на закрытие предыдущей сессии.Курс евро находится к указанному времени в районе ¥125,08 по сравнению со ¥125,07 в предыдущий рабочий день.Курс доллара составляет ¥109,44 против ¥109,40 во вторник.Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,05%.Участники рынка полагают, что по итогам первого в этом году заседания Федрезерв оставит базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% и подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.Фунт стерлингов в среду сдержанно дорожает по отношению ко всем основным валютам после резкого падения накануне. К 15.00 Киева он поднялся на 0,2% в паре с долларом, до $1,3090, а также на 0,2% к евро - до 87,31 пенса.Накануне в Палате общин британского парламента прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit.Парламент большинством голосов отклонил поправку, позволявшую отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом о дальнейших условиях сосуществования. Вместе с тем поправка о возможности покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем была одобрена.Однако эксперты японской финкомпании MUFG отмечают, что фунт все еще подвержен колебаниям в краткосрочной перспективе.Пока не появится четких свидетельств о том, что Великобритания продвигается к продлению сроков Brexit, фунту будет сложно продолжить рост.Австралийский доллар дорожает в среду на 0,5% к доллару США на фоне положительных данных об инфляции и роста цен на железную руду.Инфляция в Австралии замедлилась в четвертом квартале до 1,8% в годовом выражении с 1,9% в предыдущие три месяца. Меж тем рынок в среднем ожидал более существенного ослабления - до 1,7%.На торгах в Европе доллар США в преддверии оглашения решения FOMC Федрезерва демонстрирует разнонаправленную динамику. Большинство основных пар консолидировались в узких диапазонах.Евро торговался на уровне $1,1430. На американской сессии цена упала до $1,1406.Евро подешевел к доллару в ответ на опубликованный сильный январский отчет ADP по занятости в США. Показатель составил 213 тыс. против прогноза 181 тыс. Декабрьский показатель пересмотрен с 271 до 263 тыс. Между отчетом ADP и NFP (Nonfarm Payrolls) нет устойчивой корреляции, поэтому показатель оказывает ограниченное влияние на рынок. Участники рынка ждут пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла. Им нужны намеки на дальнейшие перспективы монетарной политики регулятора.«Евромедведи» пробили минимум вторника. Давление на покупателей усилилось. До пресс-конференции Пауэлла они могут отступить к $1,1389.Таким образом, после сильного роста в пятницу на прошлой неделе, в среду 30-го пара евро-доллар третий день продолжает оставаться над отметкой $1,14.Строго говоря, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что на неделе перед таким важным событием как заседание ФРС, рынок обычно не склонен показывать сильные движения.Впрочем, учитывая множество выступлений представителей ФРС, прошедших с последнего заседания, в первом приближении понятно, какова будет риторика ФРС в среду, и что скажет по итогам заседания на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл.Поэтому вряд ли можно ожидать 30-го сюрпризов в месседжах и риторике, а вот какова будет реакция рынка на заседание, это иной вопрос.Мы по-прежнему считаем возврат пары евро-доллар выше уровня $1,14 пусть и крупной, но коррекцией (направленной на сбор стопов) от начавшегося 10 января снижения. Исходя из этого «постулата», надеемся, что по итогам заседания ФРС пара евро-доллар вернется к снижению.Эти надежды имеют под собой нижеперечисленные «базовые» основания.Пока происходящие события, как и прежде, играют на стороне доллара.В США возобновлена деятельность правительства (пусть пока только на 21 день), а Казначейство США в обновленном квартальном прогнозе по привлечению рыночного долга сообщило, собирается привлечь рыночного долга на $365 млрд. в 1 квартале, что на $8 млрд. больше по сравнению со своей предыдущей оценкой.В IV квартале 2018 г. Казначейство заняло $426 млрд., в соответствии со своим более ранним прогнозом в $425 млрд. (см.).Поскольку $365 млрд. – это очень большая сумма для привлечения за квартал, хотя и не столь большая, как рекордные $426 млрд. в прошедшем IV квартале, доллар получит поддержку за счет этого проекта.Далее, события вокруг Brexit продвигаются отнюдь не так радужно, как хотелось бы «быкам» по фунту стерлингов. Судя по заявленной позиции ЕС, блок не собирается идти на предложения по ирландской границе, которые парламент Великобритании в одностороннем порядке согласовал поправками к закону о сделке по Brexit.Евросоюз готов идти на компромисс лишь в части переноса даты Brexit, что, по сути, является замораживанием тупиковой ситуации, но не более. Однако сторонники Мэй заблокировали законопроект, который давал право парламенту право переносить дату Brexit, что привело к падению фунта от максимума на $1,3210 на полторы фигуры.Меж тем, как известно, на моменте (до Brexit) евро и фунт пребывают «в одной лодке», оппонируя доллару. Ослабление фунта потянет вниз и евро.Вышедшая в среду статистика также была в пользу доллара.Утром 30-го данные по инфляции в Германии за январь по первой оценке показали неожиданное снижение, индекс потребительских цен упал с 1,7% г/г до 1,4% г/г (прогноз 1,6% г/г).Позже прирост числа рабочих мест в США в январе в частом секторе от ADP в январе по предварительной оценке вышел на уровне 213 тыс. против прогноза 181 тыс., таким образом, в экономике США, несмотря на прошедший шатдаун, все по-прежнему в порядке.В пятницу выйдут ключевые данные от Минтруда США по занятости и хорошие данные ADP предвещают хорошие Nonfarm Payrolls за январь.Правда, в пользу евро в среду вышли данные по ВВП Франции за IV кв. по первой оценке, рост составил 0,3% кв/кв против прогноза 0,2% кв/кв. С другой стороны данные по росту ВВП Италии выйдут в четверг и ожидается, что ВВП покажет спад на 0,1% кв/кв, что будет означать вхождение Италии в рецессию.По ВВП Германии в IV кв. данные выйдут лишь 14 февраля и пока консенсус-прогноз от Bloomberg по этим данным не сформирован, но учитывая, что в Китае резко сократился объем торговли в декабре, можно предположить, что и Германия также войдет в рецессию.Для евро это не сулит ничего хорошего. Мы продолжаем ждать касание парой отметки $1,125-1,130 в ближайшие дни.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 30-го уровнями 31,53/31,67 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 30 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по просевшему на 4,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 января по спросу и по предложению не изменились.На торгах валютного межбанка Украины к среде «созрел» боковой тренд. Как известно, на излете месяца на рынке появляются со своими покупками валюты импортеры. Нынче спрос на СКВ со стороны этой части игроков валютного межбанка «нашел понимание» в среде участников состоявшегося накануне размещения гривневых ОВГЗ, среди которых было немало нерезидентов. В среду предстоял расчета за приобретенные накануне бумаги украинского госдолга. Требовалась гривня, ради которой «варяги» и стальные субъекты рынка казенных облигаций продавали СКВ на межбанке, которую «подбирали» буквально с рук импортеры.Полагаю, незначительный и весьма зыбкий перевес предложения СКВ в эту среду стал следствием выросшего притока внешнеторговой выручки из-за рубежа. Вещь достаточно привычная для этого дня недели.Меж тем на ближайших торгах «зеленым» безналом относительная курсовая стабильность может сохраниться – ставший привычным явлением на безналичном валютном рынке дефицит гривни в комплекте с пиком притока экспортной выручки из-за рубежа в четверг будут компенсироваться нарастающими покупками доллара импортерами.Интересно заметить, что замерев на локальных минимумах, наличный доллар возобновил свою практику ожидания «зеленого» безнала, войдя в полосу относительной стабильности раньше.В дальнейшем, как мы указывали ранее, эстафету спроса на безналичную СКВ из рук импортеров получат нерезиденты, у которых, как известно, в дебюте месяца сезон репатриации дивидендов. На спрос «варягов», по всей видимости, будет «отвечать» начало фискальных платежей, для которых потребуется гривня. Много нацвалюты потребуется компаниями и для выплаты жалованья персоналу.Следовательно, рынок безналичной пары доллар-гривня останется в первом приближении сбалансированным в ближайшее время.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70443 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4529 раз. Подякували: 8242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 20:50 Libo написав: edvardd написав: я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши... я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши...



Тебе ж источник доносит, что грядет БП, чего ты серебро сливаешь?

Оно ж тогда по нашим расчетам сразу на $50-$100?

И золото тоже ... $5-7-10 тыщ или вообще хз ...

В чем твоя логика?

PS

Даже если БП отменяется и назначается просто обычная золотая/серебряная лихорадка, то величины будут примерно такими же ...

PS-2

Если грядет финансовый кризис, то это значит в современной системе есть слабое звено или пробой, которое станет причиной и катализатором.

Почему алармисты и паникеры не могут назвать конкретно это звено, чтобы мы сами на него взглянули?

Тебя проинформировали об этом слабом звене?

Только не про госдолг США. Это бред и отвлечение внимания масс. Тебе ж источник доносит, что грядет БП, чего ты серебро сливаешь?Оно ж тогда по нашим расчетам сразу на $50-$100?И золото тоже ... $5-7-10 тыщ или вообще хз ...В чем твоя логика?PSДаже если БП отменяется и назначается просто обычная золотая/серебряная лихорадка, то величины будут примерно такими же ...PS-2Если грядет финансовый кризис, то это значит в современной системе есть слабое звено или пробой, которое станет причиной и катализатором.Почему алармисты и паникеры не могут назвать конкретно это звено, чтобы мы сами на него взглянули?Тебя проинформировали об этом слабом звене?Только не про госдолг США. Это бред и отвлечение внимания масс.

из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%.... из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%.... edvardd

Повідомлень: 5495 З нами з: 20.11.08 Подякував: 65 раз. Подякували: 1362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 20:59 edvardd написав: из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%.... из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%....

Все верно, с 2008 года добыто золота примерно на 1.7 трлн долларов.

Без похода вниз, врятли полетит оно ввысь. Нужно высадить лишних пассажиров.

Загон до 2011 года был из за того, что в 90-х у всех кого могли вытрясли физическое золото. Дошло даже до того, что Банк Англии распродал его по $200-300 баксов за унцию. Все верно, с 2008 года добыто золота примерно на 1.7 трлн долларов.Без похода вниз, врятли полетит оно ввысь. Нужно высадить лишних пассажиров.Загон до 2011 года был из за того, что в 90-х у всех кого могли вытрясли физическое золото. Дошло даже до того, что Банк Англии распродал его по $200-300 баксов за унцию. Zebra

Повідомлень: 6639 З нами з: 21.09.12 Подякував: 501 раз. Подякували: 855 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 431432433434 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 652 , 653 , 654

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6534 1400563

ЛОБ Вів 29 січ, 2019 13:04 Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424 , 1425 , 1426

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 14250 1651880

Zebra Пон 28 січ, 2019 20:16 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 268270

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58