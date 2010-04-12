RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 432433434435

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:37

  Libo написав:edvardd

Что это за артиллерийские карты ведения огня? :roll:
Переведи. :oops:

если коротко - писец на носу...
что будет потом писал раньше...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5497
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:42

  Zebra написав:
  edvardd написав:из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%....

Все верно, с 2008 года добыто золота примерно на 1.7 трлн долларов.
Без похода вниз, врятли полетит оно ввысь. Нужно высадить лишних пассажиров.
Загон до 2011 года был из за того, что в 90-х у всех кого могли вытрясли физическое золото. Дошло даже до того, что Банк Англии распродал его по $200-300 баксов за унцию.

А в 1971-м и в 1980-м у кого вытрясли? Только у америкнцев де Голль вытряс. Его за это скинули, но доллару это не помогло.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20184
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:46

  edvardd написав:
  Libo написав:Тебе ж источник доносит, что грядет БП, чего ты серебро сливаешь?
Оно ж тогда по нашим расчетам сразу на $50-$100?
И золото тоже ... $5-7-10 тыщ или вообще хз ...
В чем твоя логика? :roll:
PS
Даже если БП отменяется и назначается просто обычная золотая/серебряная лихорадка, то величины будут примерно такими же ... :idea:
PS-2
Если грядет финансовый кризис, то это значит в современной системе есть слабое звено или пробой, которое станет причиной и катализатором.
Почему алармисты и паникеры не могут назвать конкретно это звено, чтобы мы сами на него взглянули?
Тебя проинформировали об этом слабом звене? :roll:
Только не про госдолг США. Это бред и отвлечение внимания масс. :lol:

из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%....

Как раз гос. долг - это не отвлечение масс, а самая главная причина, по которой обесценят доллар, и следствие это ключевых макрофинансовых показателей - таких как торговый баланс и бюджетный дефицит США. Кстати, где данные? Почему они не выходят с декабря? Шатдаун давно закончился. Да и во время шатдауна выходило куча статистики, не выходило только то, что неудобно.
По истории что было потом? Вы хотите поймать призрачное 2-месячное падение, которого на этот раз может и не быть, потому что все знают, что кризисы будут заливать деньгами и это будет мегаКуЕ?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20184
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:06

Нова поступка Трампу


Вітаюсь совсіма.

Чогось спугався ФРС и замість підвищити ставку (по Штатах гарна статистика в економіці) лишив на попередньому рівні. Ще й за змогу при потребі її зниження продзявкав.

Маємо - знов всі побігли з доляра. Індекс USD_INDEX впав до 95,26. Все росте - фонда, драги, комоди, сировінні валюти, йена, франк...

Проблема з Baltic Dry Index (BADI) упав - на 5,86 відсотка. Це погано. Морські перевезення падають під час кризи.

Та як на мене це не криза. На мене, це поки Трамп в Америці...

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 432433434435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6534 1400581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 13:04
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14250 1651911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 20:16
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.